Chibisafe er et selvhostet filhvelv skrevet i TypeScript som gjør fildeling uanstrengt. Last opp hva som helst – bilder, videoer, dokumenter, kodebiter – og motta en umiddelbar delbar lenke. Oppdelte opplastinger sikrer at store filer overføres pålitelig selv på tregere tilkoblinger, mens et rent mursteinsgalleri lar deg bla gjennom mediene dine visuelt.

I motsetning til hostede fildelingstjenester, gir selvhosting av Chibisafe deg full kontroll over lagring, tilgangspolicyer og brukeradministrasjon. Kjør det i offentlig modus for åpne opplastinger, brukerkonto-modus for registrerte brukere, eller invitasjonsbasert modus for private team – alt konfigurerbart fra det innebygde administratorpanelet uten å måtte røre konfigurasjonsfiler.