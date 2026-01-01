Installer Chibisafe med ett klikk.
Lynraskt åpen kildekode fillager for opplasting, deling og administrasjon av filer, bilder og dokumenter med delbare lenker.
Velg en VPS-plan for Chibisafe
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Chibisafe
Chibisafe er et selvhostet filhvelv skrevet i TypeScript som gjør fildeling uanstrengt. Last opp hva som helst – bilder, videoer, dokumenter, kodebiter – og motta en umiddelbar delbar lenke. Oppdelte opplastinger sikrer at store filer overføres pålitelig selv på tregere tilkoblinger, mens et rent mursteinsgalleri lar deg bla gjennom mediene dine visuelt.
I motsetning til hostede fildelingstjenester, gir selvhosting av Chibisafe deg full kontroll over lagring, tilgangspolicyer og brukeradministrasjon. Kjør det i offentlig modus for åpne opplastinger, brukerkonto-modus for registrerte brukere, eller invitasjonsbasert modus for private team – alt konfigurerbart fra det innebygde administratorpanelet uten å måtte røre konfigurasjonsfiler.
Viktige funksjoner i Chibisafe
Oppdelte filopplastinger
Deler automatisk store filer i biter for å sikre pålitelige overføringer selv på ustabile tilkoblinger, uten en praktisk øvre grense for filstørrelse.
Album og gallerier
Organiser opplastinger i album med delbare gallerilenker for distribusjon av bildesamlinger eller dokumentpakker i én URL.
Innebygd URL-forkorter
Forkort enhver ekstern URL ved siden av filhosting, og samle alle dine delingsbehov i én enkelt selvhostet tjeneste.
ShareX og iOS-støtte
Innebygd ShareX-konfigurasjon og en iOS-snarvei lar deg laste opp skjermbilder og filer fra datamaskin eller mobil på sekunder.
Fleksibel tilgangskontroll
Bytt mellom offentlig, brukerkontoer eller invitasjonsmodus for å nøyaktig kontrollere hvem som kan laste opp til din instans.
Hvorfor kjøre Chibisafe på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.