agentmemory er åpen kildekode-vedvarende minne for AI-kodeagenter og enhver MCP-kompatibel klient. Det fanger stille opp hva agenten din gjør hver økt, komprimerer det til søkbart minne, og injiserer riktig kontekst inn i neste økt slik at du slutter å gjenforklare arkitekturen din, gjenoppdage de samme feilene, og gjenlære de samme preferansene.

Bygget på iii-motoren med en 4-lags konsolideringspipeline og hybrid BM25-, vektor- og grafsøk, oppnår agentmemory 95,2 % gjenfinningsnøyaktighet på LongMemEval-S-referansen samtidig som kontekst-tokens reduseres med omtrent 92 %. Selv-hosting på din egen VPS holder øktutskrifter, minner og avspillingshistorikk på infrastruktur du kontrollerer, uten leverandørsky eller per-agent-måling.