Installer agentmemory med ett klikk.
Åpen kildekode-server for vedvarende minne for AI-kodingsagenter — fanger stille opp, komprimerer og gjenkaller kontekst på tvers av hver økt.
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Hva du kan bygge med agentmemory
agentmemory er åpen kildekode-vedvarende minne for AI-kodeagenter og enhver MCP-kompatibel klient. Det fanger stille opp hva agenten din gjør hver økt, komprimerer det til søkbart minne, og injiserer riktig kontekst inn i neste økt slik at du slutter å gjenforklare arkitekturen din, gjenoppdage de samme feilene, og gjenlære de samme preferansene.
Bygget på iii-motoren med en 4-lags konsolideringspipeline og hybrid BM25-, vektor- og grafsøk, oppnår agentmemory 95,2 % gjenfinningsnøyaktighet på LongMemEval-S-referansen samtidig som kontekst-tokens reduseres med omtrent 92 %. Selv-hosting på din egen VPS holder øktutskrifter, minner og avspillingshistorikk på infrastruktur du kontrollerer, uten leverandørsky eller per-agent-måling.
Viktige funksjoner i agentmemory
Hybridsøk
Kombinerer BM25-nøkkelord, tette vektorer og kunnskapsgraf-gjenfinning gjennom RRF-fusjon, slik at agenter finner relevante minner enten du husker den nøyaktige frasen eller bare konseptet.
Automatisk opptak
Tolv kroker for Claude Code og seks for Codex CLI registrerer prompter, verktøyanrop og resultater uten manuelle lagringsanrop — minner akkumuleres utelukkende ved å jobbe som vanlig.
Fungerer med alle agenter
Én server snakker MCP, REST og stdio slik at Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider og enhver MCP-klient deler den samme minnepoolen.
Sesjonsavspilling
Hver innspilte økt kan spilles av på nytt i det innebygde visningsprogrammet med avspilling, pause, hastighetskontroll og tastatursnarveier for å feilsøke nøyaktig hva agenten gjorde og hvorfor.
4-nivås livssyklus
En konsolideringspipeline flytter observasjoner fra korttids- til langtidsnivåer, anvender forfall og automatisk glemmer utdaterte minner slik at indeksen forblir liten og gjenkallingen forblir skarp.
Hvorfor kjøre agentmemory på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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