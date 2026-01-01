Installer Khoj med ett-klikks installasjon.
AI-assistent med åpen kildekode som chatter med dokumentene dine, søker på nettet og kjører kode ved å bruke ditt valg av AI-modell.
Velg en VPS-plan for Khoj
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Khoj
Khoj er en gratis, åpen kildekode AI personlig assistent som kobler seg til dokumentene, notatene og filene dine og lar deg stille spørsmål om dem på naturlig språk. Den fungerer med enhver stor AI-leverandør — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, eller en lokal Ollama-instans som kjører på samme VPS — og utvider svarene sine med sanntids nettsøk via SearXNG og isolert Python-kodekjøring via Terrarium.
Selv-hosting av Khoj betyr at dokumentene, samtalene og spørrehistorikken din forblir på din egen infrastruktur. Filene dine sendes aldri noe sted utover AI-modellleverandøren du eksplisitt konfigurerer, noe som gir deg full kontroll over hvilke data som deles og med hvem.
Viktige funksjoner i Khoj
Chat med dokumenter
Indekser PDF-ene, notatene og filene dine og still spørsmål om dem på naturlig språk — Khoj henter relevant kontekst og svarer ved hjelp av din valgte AI-modell.
Integrasjon av nettsøk
Innebygd SearXNG lar Khoj hente og oppsummere aktuell informasjon fra nettet uten å rute spørringer gjennom et tredjeparts søke-API.
Sandkasse for kodekjøring
Kjør Python-kode i en isolert Terrarium-sandkasse slik at Khoj kan utføre beregninger, dataanalyse og skriptoppgaver som en del av en samtale.
Enhver leverandør av AI-modeller
Koble til OpenAI, Anthropic, Google Gemini, eller en lokal Ollama-instans — bytt leverandører uten å endre hvordan du samhandler med Khoj.
Privat som standard
Alle dokumenter, chatter og innebygginger forblir på din VPS — ingenting deles utover AI-modellleverandøren du konfigurerer.
Hvorfor kjøre Khoj på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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