Khoj er en gratis, åpen kildekode AI personlig assistent som kobler seg til dokumentene, notatene og filene dine og lar deg stille spørsmål om dem på naturlig språk. Den fungerer med enhver stor AI-leverandør — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, eller en lokal Ollama-instans som kjører på samme VPS — og utvider svarene sine med sanntids nettsøk via SearXNG og isolert Python-kodekjøring via Terrarium.

Selv-hosting av Khoj betyr at dokumentene, samtalene og spørrehistorikken din forblir på din egen infrastruktur. Filene dine sendes aldri noe sted utover AI-modellleverandøren du eksplisitt konfigurerer, noe som gir deg full kontroll over hvilke data som deles og med hvem.