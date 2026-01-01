Installer Plik med ett-klikks installasjon.
Skalerbar selvhostet plattform for midlertidig fildeling — som WeTransfer, men under din fulle kontroll.
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Hva du kan bygge med Plik
Plik er en plattform for midlertidig fildeling med åpen kildekode som lar deg laste opp filer og dele sikre, utløpende lenker med hvem som helst — uten å være avhengig av tredjeparts skytjenester. Bygget med personvern og fleksibilitet i tankene, støtter den passordbeskyttede opplastinger, engangs nedlastingslenker som forsvinner etter første tilgang, og ende-til-ende-kryptering ved hjelp av age-protokollen.
Å selv-hoste Plik på din VPS betyr at filene dine forblir på infrastruktur du kontrollerer, med konfigurerbare lagringsperioder og filstørrelsesgrenser. Det moderne Vue 3-webgrensesnittet gjør det enkelt å administrere opplastinger, mens den innebygde CLI-klienten muliggjør skriptede filoverføringer fra hvilken som helst plattform.
Viktige funksjoner i Plik
Utløpende fillenker
Angi egendefinert levetid på hver opplasting slik at delte filer automatisk utløper og slettes, og holder lagringsplassen din ryddig.
Engangs nedlastinger
Generer engangslenker som selvødelegges etter første nedlasting, og sikrer at filer kun når den tiltenkte mottakeren.
Passordbeskyttede opplastinger
Beskytt individuelle opplastinger med et passord slik at kun mottakere med riktig legitimasjon kan få tilgang til de delte filene.
Ende-til-ende-kryptering
Krypter filer på klientsiden ved å bruke age-protokollen før opplasting, slik at selv serveroperatøren ikke kan lese innholdet.
Flere lagringsbakender
Lagre filer lokalt eller koble til S3, Google Cloud Storage eller OpenStack Swift for å skalere kapasiteten uten grenser.
CLI klientstøtte
Last opp og administrer filer direkte fra terminalen ved hjelp av den kryssplattform Go CLI-klienten, som muliggjør skriptede og automatiserte overføringer.
Hvorfor kjøre Plik på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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