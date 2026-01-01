Plik er en plattform for midlertidig fildeling med åpen kildekode som lar deg laste opp filer og dele sikre, utløpende lenker med hvem som helst — uten å være avhengig av tredjeparts skytjenester. Bygget med personvern og fleksibilitet i tankene, støtter den passordbeskyttede opplastinger, engangs nedlastingslenker som forsvinner etter første tilgang, og ende-til-ende-kryptering ved hjelp av age-protokollen.

Å selv-hoste Plik på din VPS betyr at filene dine forblir på infrastruktur du kontrollerer, med konfigurerbare lagringsperioder og filstørrelsesgrenser. Det moderne Vue 3-webgrensesnittet gjør det enkelt å administrere opplastinger, mens den innebygde CLI-klienten muliggjør skriptede filoverføringer fra hvilken som helst plattform.