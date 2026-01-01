Readeck er en lettvektig applikasjon med åpen kildekode for bokmerkebehandling og lesing senere, som fanger opp den lesbare teksten, bilder og artikler fra enhver URL i det øyeblikket du lagrer den. Hvert bokmerke lagres som et enkelt, uforanderlig ZIP-arkiv, slik at dine lagrede artikler forblir tilgjengelige selv når den originale siden endres eller forsvinner fra nettet.

Å selvhoste Readeck på din egen VPS holder leselisten din, uthevinger og etiketter fullt under din kontroll, uten tredjepartssporing, ingen gebyrer per konto og ingen risiko for at en betalt tjeneste legges ned. En enkelt Go-binærfil støttet av SQLite betyr svært lavt ressursforbruk og en jevn opplevelse selv på små VPS-planer.