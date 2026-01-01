Installer Readeck med ett klikk.
Selvhostet 'les senere'- og bokmerkebehandler som lagrer det lesbare innholdet fra enhver nettside for alltid.
Velg en VPS-plan for Readeck
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Readeck
Readeck er en lettvektig applikasjon med åpen kildekode for bokmerkebehandling og lesing senere, som fanger opp den lesbare teksten, bilder og artikler fra enhver URL i det øyeblikket du lagrer den. Hvert bokmerke lagres som et enkelt, uforanderlig ZIP-arkiv, slik at dine lagrede artikler forblir tilgjengelige selv når den originale siden endres eller forsvinner fra nettet.
Å selvhoste Readeck på din egen VPS holder leselisten din, uthevinger og etiketter fullt under din kontroll, uten tredjepartssporing, ingen gebyrer per konto og ingen risiko for at en betalt tjeneste legges ned. En enkelt Go-binærfil støttet av SQLite betyr svært lavt ressursforbruk og en jevn opplevelse selv på små VPS-planer.
Viktige funksjoner i Readeck
Langsiktig arkivering
Hvert bokmerke lagres som et uforanderlig ZIP-arkiv slik at lagrede artikler forblir lesbare selv når den originale siden er borte.
EPUB og OPDS-eksport
Eksporter hvilken som helst artikkel eller samling til EPUB og få tilgang til biblioteket ditt direkte fra e-lesere som støtter OPDS-kataloger.
Høydepunkter og Etiketter
Merk viktige passasjer og organiser bokmerker med etiketter, favoritter og arkiver for å raskt finne dem senere.
Smarte samlinger
Lagre søkeforespørsler som samlinger for å automatisk gruppere bokmerker etter etikett, nettsted eller et hvilket som helst annet filter du definerer.
Fulltekstsøk
Søk på tvers av artikkeltitler, innhold og etiketter for å umiddelbart finne enhver passasje fra ditt lagrede bibliotek.
Nettleserutvidelser
Lagre sider med ett klikk ved å bruke de offisielle utvidelsene for Firefox og Chrome, ingen kopiering og liming er nødvendig.
Hvorfor kjøre Readeck på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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