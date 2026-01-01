Installer Beszel Agent med ett klikk.
Lettvekts overvåkingsagent som samler inn server- og containermetrikker for din Beszel-hub.
Velg en VPS-plan for Beszel Agent
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Beszel Agent
Beszel Agent er datainnsamlingskomponenten av Beszel overvåkingsplattform. Installert på hver server du ønsker å overvåke, samler den kontinuerlig inn CPU-, minne-, disk- og nettverksmålinger sammen med Docker-containerstatistikk, og videresender dem deretter sikkert til en sentral Beszel-hub for aggregering og varsling.
Agenten er bevisst minimal — den bruker ubetydelige ressurser samtidig som den gir omfattende innsikt i systemets helse. Kommunikasjon med huben er sikret med token-autentisering, og Docker socket-tilgang gir den full innsikt på containernivå uten å kreve forhøyede vertsrettigheter utover den socket-monteringen.
Viktige funksjoner i Beszel Agent
Sanntids systemmålinger
Overvåker kontinuerlig CPU-, minne-, disk- og nettverksbruk slik at Beszel-huben din alltid har et oppdatert bilde av serverhelsen.
Overvåking på containernivå
Leser fra Docker-sokkelen for å rapportere ressursforbruk per container, og hjelper deg med å identifisere hvilke arbeidsmengder som driver belastningen.
Minimalt ressursfotavtrykk
Designet for å kjøre stille i bakgrunnen uten målbar innvirkning på applikasjonsytelse eller tilgjengelige systemressurser.
Sikker Hub-kommunikasjon
Token-autentiserte tilkoblinger til Beszel-huben forhindrer uautorisert metrikkinntak og holder overvåkingsdataene dine private.
Hvorfor kjøre Beszel Agent på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.