Beszel Agent er datainnsamlingskomponenten av Beszel overvåkingsplattform. Installert på hver server du ønsker å overvåke, samler den kontinuerlig inn CPU-, minne-, disk- og nettverksmålinger sammen med Docker-containerstatistikk, og videresender dem deretter sikkert til en sentral Beszel-hub for aggregering og varsling.

Agenten er bevisst minimal — den bruker ubetydelige ressurser samtidig som den gir omfattende innsikt i systemets helse. Kommunikasjon med huben er sikret med token-autentisering, og Docker socket-tilgang gir den full innsikt på containernivå uten å kreve forhøyede vertsrettigheter utover den socket-monteringen.