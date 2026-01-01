MLflow er den største åpen kildekode AI-ingeniørplattformen, med over 60 millioner månedlige nedlastinger. Den dekker hele maskinlærings-livssyklusen: logging av eksperimentparametere og målinger, sammenligning av kjøringer på tvers av konfigurasjoner, registrering av modeller for distribusjon og håndtering av deres progresjon gjennom staging- og produksjonsmiljøer. Innebygd støttet av PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain og dusinvis av andre ML-rammeverk gjennom autologging, krever det minimale kodeendringer for å tas i bruk.

Versjon 3 utvider MLflow inn i LLM-æraen med OpenTelemetry-basert distribuert sporing for agenter og LLM-kall, systematisk evaluering med over 50 innebygde dommere, et prompt-register med fullstendig sporbarhet, og en AI Gateway som ruter trafikk på tvers av OpenAI, Anthropic og andre leverandører med hastighetsbegrensning og kostnadskontroller. Selv-hosting holder alle spor, artefakter og modellmetadata på infrastruktur du kontrollerer.