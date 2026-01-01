Installer MLflow med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform for sporing av ML-eksperimenter, administrering av modeller og overvåking av LLM-applikasjoner i produksjon.
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Hva du kan bygge med MLflow
MLflow er den største åpen kildekode AI-ingeniørplattformen, med over 60 millioner månedlige nedlastinger. Den dekker hele maskinlærings-livssyklusen: logging av eksperimentparametere og målinger, sammenligning av kjøringer på tvers av konfigurasjoner, registrering av modeller for distribusjon og håndtering av deres progresjon gjennom staging- og produksjonsmiljøer. Innebygd støttet av PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain og dusinvis av andre ML-rammeverk gjennom autologging, krever det minimale kodeendringer for å tas i bruk.
Versjon 3 utvider MLflow inn i LLM-æraen med OpenTelemetry-basert distribuert sporing for agenter og LLM-kall, systematisk evaluering med over 50 innebygde dommere, et prompt-register med fullstendig sporbarhet, og en AI Gateway som ruter trafikk på tvers av OpenAI, Anthropic og andre leverandører med hastighetsbegrensning og kostnadskontroller. Selv-hosting holder alle spor, artefakter og modellmetadata på infrastruktur du kontrollerer.
Viktige funksjoner i MLflow
Eksperimentsporing
Loggfør parametere, måledata, etiketter og artefakter for hver treningskjøring. Sammenlign eksperimenter side om side for å identifisere den beste modellkonfigurasjonen.
Modellregister
Administrer ML-modeller sentralt på tvers av staging og produksjon med versjonshistorikk, godkjenningsarbeidsflyter og tilgangskontroller på teamnivå.
LLM & Agent-sporing
Fang komplette OpenTelemetry-baserte spor av hver LLM-forespørsel og agenttrinn. Feilsøk latens, tokenkostnader og utdatakvalitet i produksjon.
LLM Evaluering
Kjør systematiske evalueringer ved hjelp av over 50 innebygde metrikker og LLM-dommere. Spor kvalitetsregresjoner før de når produksjonsbrukere.
Ledetekstregister
Versjoner, test og distribuer prompter med full sporbarhet. Optimaliser prompter automatisk ved hjelp av toppmoderne algoritmer for å forbedre oppgaveytelsen.
AI-gateway
Ruter LLM-forespørsler på tvers av OpenAI, Anthropic og andre leverandører gjennom et enhetlig OpenAI-kompatibelt API med hastighetsbegrensning og kostnadskontroller.
Hvorfor kjøre MLflow på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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