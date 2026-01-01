Installer SerpBear med ett klikk.
Selvhostet rangsporer for søkemotorer som overvåker søkeordposisjoner på tvers av Google, Bing og andre søkemotorer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SerpBear
SerpBear er en åpen kildekode, selvhostet SEO-rangsporer som overvåker hvordan domenene dine rangerer for valgte søkeord på tvers av Google, Bing, Yahoo, Yandex og DuckDuckGo. Den henter daglige SERP-posisjoner, kartlegger rangeringshistorikk og viser bevegelser slik at du kan reagere på algoritmeendringer, innholdsoppdateringer og konkurrentaktivitet uten å betale per-søkeord-avgifter til en SaaS-rangsporingstjeneste.
Selvhosting av SerpBear på din egen VPS gir deg ubegrensede domener og søkeord, valgfri Google Search Console-integrasjon for visninger og klikk, og e-post- eller webhook-varsler når rangeringene endres. Dataene ligger i din infrastruktur, så historiske rangeringsarkiver forblir dine i stedet for å forsvinne når et SaaS-abonnement utløper.
Viktige funksjoner i SerpBear
Flermotor sporing
Spor søkeordposisjoner på tvers av Google, Bing, Yahoo, Yandex og DuckDuckGo fra ett enkelt dashbord med historikkgrafer per søkeord.
Search Console-integrasjon
Valgfri Google Search Console-tilkobling legger til visninger, klikkfrekvenser og oppdagelsesdata til hvert sporet søkeord.
Mobile og skrivebords-SERP-er
Kjør separate sporere for mobile og stasjonære SERP-er for å fange opp enhetsspesifikke rangeringsforskjeller som påvirker reell trafikk.
Målretting etter land og by
Konfigurer hvert nøkkelord med målland, språk og by for å gjenspeile lokaliserte søkeresultater i stedet for en enkelt global visning.
Varsler og eksporter
E-post- og webhook-varsler utløses ved rangeringsendringer, og CSV-eksportene mater eksterne dashbord eller klientrapporter uten manuell kopiering og liming.
Ubegrenset nøkkelord
Ingen pris per nøkkelord — spor så mange domener og nøkkelord som VPS-ressursene dine tillater, uten å eskalere abonnementsnivåer.
Hvorfor kjøre SerpBear på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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