SerpBear er en åpen kildekode, selvhostet SEO-rangsporer som overvåker hvordan domenene dine rangerer for valgte søkeord på tvers av Google, Bing, Yahoo, Yandex og DuckDuckGo. Den henter daglige SERP-posisjoner, kartlegger rangeringshistorikk og viser bevegelser slik at du kan reagere på algoritmeendringer, innholdsoppdateringer og konkurrentaktivitet uten å betale per-søkeord-avgifter til en SaaS-rangsporingstjeneste.

Selvhosting av SerpBear på din egen VPS gir deg ubegrensede domener og søkeord, valgfri Google Search Console-integrasjon for visninger og klikk, og e-post- eller webhook-varsler når rangeringene endres. Dataene ligger i din infrastruktur, så historiske rangeringsarkiver forblir dine i stedet for å forsvinne når et SaaS-abonnement utløper.