Installer MeTube med ett-klikks installasjon.
Selvhostet webgrensesnitt for nedlasting av videoer fra YouTube og over 1 000 andre nettsteder via yt-dlp.
Velg en VPS-plan for MeTube
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MeTube
MeTube er et nettleserbasert grensesnitt for yt-dlp som lar deg laste ned videoer fra YouTube og over 1 000 andre plattformer fra hvilken som helst enhet uten å installere programvare. Det støtter kvalitetsvalg opptil 4K, uttrekk av kun lyd til MP3, nedlastinger av spillelister og kanaler, og en nedlastingskø i sanntid med fremdriftssporing — alt fra et rent, mobilvennlig grensesnitt.
Å selv-hoste MeTube på din VPS betyr at nedlastinger kjører med datasenterhastigheter, filer lagres på serveren for senere henting, og tjenesten fortsetter å fungere selv når plattformer endres — uavhengig av nettleserutvidelser som slutter å virke eller kommersielle nedlastingsverktøy som pålegger kvalitetsbegrensninger og krever kontoer.
Viktige funksjoner i MeTube
1 000+ støttede nettsteder
Last ned fra YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud og over tusen andre video- og lydplattformer.
Kvalitet opp til 4K
Velg den nøyaktige oppløsningen og formatet du trenger, inkludert uttrekk av kun lyd til MP3 eller andre formater.
Spilleliste-nedlastinger
Sett en hel spilleliste eller kanal i kø for massenedlasting og la serveren behandle det i bakgrunnen.
Nettleserbasert tilgang
Ingen klientprogramvare nødvendig — administrer nedlastinger fra hvilken som helst telefon, nettbrett eller datamaskin med en nettleser.
Nedlastingshastigheter i datasenter
Nedlastinger kjører på din VPS med full serverbåndbredde, frigjør din lokale enhet og internettforbindelse.
Hvorfor kjøre MeTube på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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