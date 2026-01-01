MeTube er et nettleserbasert grensesnitt for yt-dlp som lar deg laste ned videoer fra YouTube og over 1 000 andre plattformer fra hvilken som helst enhet uten å installere programvare. Det støtter kvalitetsvalg opptil 4K, uttrekk av kun lyd til MP3, nedlastinger av spillelister og kanaler, og en nedlastingskø i sanntid med fremdriftssporing — alt fra et rent, mobilvennlig grensesnitt.

Å selv-hoste MeTube på din VPS betyr at nedlastinger kjører med datasenterhastigheter, filer lagres på serveren for senere henting, og tjenesten fortsetter å fungere selv når plattformer endres — uavhengig av nettleserutvidelser som slutter å virke eller kommersielle nedlastingsverktøy som pålegger kvalitetsbegrensninger og krever kontoer.