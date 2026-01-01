Installer Apache Gravitino med ett klikk.
Metadata-sjø med åpen kildekode som forener kataloger, skjemaer og tabeller på tvers av Iceberg, Hive, MySQL og PostgreSQL bak ett API.
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Hva du kan bygge med Apache Gravitino
Apache Gravitino er en geo-distribuert, føderert metadata-sjø som gir datateam ett enkelt sted å administrere tabeller, skjemaer, filsett, modeller og tilgangspolicyer på tvers av heterogene kataloger. I motsetning til en tradisjonell Hive Metastore, fødererer Gravitino eksisterende kataloger uten å kopiere metadata og eksponerer dem gjennom et enhetlig REST API og moderne web-grensesnitt, slik at motorer som Trino, Spark, Flink og Doris kan spørre den samme logiske visningen.
Selv-hosting av Gravitino på din egen VPS holder sensitiv avstamning, skjemadefinisjoner og legitimasjonskartlegginger innenfor ditt miljø og unngår de tilbakevendende kostnadene ved administrerte metadatatjenester. Det medfølgende Iceberg REST-katalogendepunktet er klart til å støtte lakehouse-tabeller ut av esken.
Viktige funksjoner i Apache Gravitino
Enhetlig metadata lake
Føderer Iceberg-, Hive-, JDBC- og filsystemkataloger bak et enkelt REST API og et tre-nivås metalake.catalog.schema navneområde.
Innebygd Iceberg REST
Leverer et Iceberg REST-katalogendepunkt på port 9001 slik at Spark, Flink og Trino kan lese og skrive Iceberg-tabeller uten en ekstern tjeneste.
Moderne web-UI
Bla gjennom metalakes, kataloger, skjemaer og tabeller, rediger egenskaper og inspiser herkomst fra en innebygd webkonsoll — ingen ekstra container er nødvendig.
Flermotorkompatibilitet
Trino-, Spark-, Flink-, Doris- og PyIceberg-koblinger kommuniserer med Gravitino slik at de samme metadataene driver SQL-, batch- og strømmearbeidsbelastninger.
Filsett og modellkataloger
Administrerer ustrukturerte filsett og ML-modellmetadata ved siden av tabeller, noe som gir AI- og lakehouse-arbeidsbelastninger ett styringsplan.
Hvorfor kjøre Apache Gravitino på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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