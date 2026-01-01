Apache Gravitino er en geo-distribuert, føderert metadata-sjø som gir datateam ett enkelt sted å administrere tabeller, skjemaer, filsett, modeller og tilgangspolicyer på tvers av heterogene kataloger. I motsetning til en tradisjonell Hive Metastore, fødererer Gravitino eksisterende kataloger uten å kopiere metadata og eksponerer dem gjennom et enhetlig REST API og moderne web-grensesnitt, slik at motorer som Trino, Spark, Flink og Doris kan spørre den samme logiske visningen.

Selv-hosting av Gravitino på din egen VPS holder sensitiv avstamning, skjemadefinisjoner og legitimasjonskartlegginger innenfor ditt miljø og unngår de tilbakevendende kostnadene ved administrerte metadatatjenester. Det medfølgende Iceberg REST-katalogendepunktet er klart til å støtte lakehouse-tabeller ut av esken.