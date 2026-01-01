Installer GitBucket med ett klikk-installasjon.
Åpen kildekode selvhostet Git-plattform med et GitHub-lignende grensesnitt drevet av JVM.
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Hva du kan bygge med GitBucket
GitBucket er en Scala-basert åpen kildekode Git-plattform som leverer en kjent GitHub-lignende opplevelse på infrastruktur du kontrollerer. Den samler repositoriehosting, pull-forespørsler, saker, wikier og en kontomodell som speiler GitHub-konvensjoner, slik at eksisterende team tar den i bruk uten omskolering.
GitBucket kjører på JVM med en innebygd H2-database rett ut av esken, og trenger ingen eksterne tjenester for å komme i gang. Den skalerer opp gjennom tilleggsprogrammer for LDAP-autentisering, CI-integrasjoner og eksterne databaser. Selvhosting holder kildekode, tilgangstokener og revisjonshistorikk inne i din VPS i stedet for en tredjeparts SaaS.
Viktige funksjoner i GitBucket
GitHub-stil arbeidsflyt
Repositorier, pull-forespørsler, saker og milepæler kartlegges direkte til GitHub-konvensjoner slik at bidragsytere forblir produktive fra første dag.
Plugin-økosystem
Offisielle og fellesskapsplugins utvider GitBucket med CI-løpere, varsler, kodesøk og autentiseringsleverandører.
SSH-tilgang og HTTPS Git-tilgang
Utviklere pusher og puller via standard Git over HTTPS eller SSH på en dedikert port for vanlige klientverktøy.
Innbygd wiki og saker
Hvert depot leveres med en wiki og en komplett problemsporing, som holder dokumentasjon og prosjektarbeid ved siden av koden.
JVM-basert portabilitet
Enkelt-WAR Scala-applikasjonen kjører hvor som helst JVM-en gjør, noe som gjør oppgraderinger og sikkerhetskopier forutsigbare på enhver VPS.
Hvorfor kjøre GitBucket på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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