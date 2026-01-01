GitBucket er en Scala-basert åpen kildekode Git-plattform som leverer en kjent GitHub-lignende opplevelse på infrastruktur du kontrollerer. Den samler repositoriehosting, pull-forespørsler, saker, wikier og en kontomodell som speiler GitHub-konvensjoner, slik at eksisterende team tar den i bruk uten omskolering.

GitBucket kjører på JVM med en innebygd H2-database rett ut av esken, og trenger ingen eksterne tjenester for å komme i gang. Den skalerer opp gjennom tilleggsprogrammer for LDAP-autentisering, CI-integrasjoner og eksterne databaser. Selvhosting holder kildekode, tilgangstokener og revisjonshistorikk inne i din VPS i stedet for en tredjeparts SaaS.