Expensave er en åpen kildekode-applikasjon for utgiftssporing, bygget for enkeltpersoner og familier som ønsker full kontroll over sine økonomiske data. Med delte utgiftskalendere, import av bankutskrifter og rapporter om forbruksvaner, gjør den rå transaksjonsdata om til handlingsrettet innsikt som hjelper deg å forstå hvor pengene dine går.

Å selv-hoste Expensave på din egen VPS holder sensitive økonomiske data borte fra kommersielle tredjepartsservere, eliminerer gjentakende abonnementsavgifter, og gir hvert husstandsmedlem tilgang uten å dele påloggingsinformasjon — samtidig som automatiske sikkerhetskopier beskytter mange års forbrukshistorikk.