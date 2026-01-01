Installer Expensave med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode utgiftssporer for personlig bruk og familie for overvåking av forbruksvaner og håndtering av husholdningsbudsjetter.
Velg en VPS-plan for Expensave
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Expensave
Expensave er en åpen kildekode-applikasjon for utgiftssporing, bygget for enkeltpersoner og familier som ønsker full kontroll over sine økonomiske data. Med delte utgiftskalendere, import av bankutskrifter og rapporter om forbruksvaner, gjør den rå transaksjonsdata om til handlingsrettet innsikt som hjelper deg å forstå hvor pengene dine går.
Å selv-hoste Expensave på din egen VPS holder sensitive økonomiske data borte fra kommersielle tredjepartsservere, eliminerer gjentakende abonnementsavgifter, og gir hvert husstandsmedlem tilgang uten å dele påloggingsinformasjon — samtidig som automatiske sikkerhetskopier beskytter mange års forbrukshistorikk.
Viktige funksjoner i Expensave
Delte utgiftskalendere
Flere brukere kan bidra til den samme kalenderen, noe som gjør det enkelt for familier og samboere å opprettholde åpenhet i husholdningsbudsjettet.
Import av bankkontoutskrift
Importer kontoutskrifter fra finansinstitusjoner for å automatisk fylle ut transaksjoner, redusere manuell inntasting og sikre fullstendige utgiftsoversikter.
Rapporter om forbruksvaner
Visuelle analyser bryter ned inntekter og utgifter etter kategori over tid og avslører mønstre som hjelper deg med å ta smartere budsjettbeslutninger.
Progressiv webapp
Den mobilresponsive PWA-en lar deg loggføre utgifter fra hvilken som helst enhet umiddelbart, slik at du aldri går glipp av en transaksjon når du er på farten.
Personvern først-design
Alle finansielle data forblir på din egen server — ingen tredjepartsanalyse, ingen abonnementsavgifter og ingen risiko for at en kommersiell plattform legges ned.
Hvorfor kjøre Expensave på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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