Installer Erugo: installasjon med ett klikk.
Selvhostet fildelingsplattform med brukervennlige delingslenker, passordbeskyttelse, utløpskontroller og tilpasset merkevarebygging.
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Hva du kan bygge med Erugo
Erugo er en selvhostet fildelingsplattform bygget på Laravel og Vue.js som lar deg sende og motta filer sikkert uten å være avhengig av skylagringstjenester. Delinger bruker brukervennlige URL-er i stedet for tilfeldige tokens, og hver overføring kan beskyttes med et passord, begrenses til en nedlastingsgrense, eller settes til å utløpe automatisk etter en dato eller tidsgrense.
I motsetning til abonnementsbaserte skytjenester lagrer Erugo alle filer på din egen VPS uten lagringsbegrensninger pålagt av et prisnivå. En funksjon for omvendt deling lar gjester laste opp filer direkte til serveren din via en engangs invitasjonslenke, og tilpassbar merkevarebygging gjør at grensesnittet matcher din organisasjon eller personlige domene.
Viktige funksjoner i Erugo
Brukervennlige delingslenker
Delinger bruker lesbare, minneverdige URL-er i stedet for tilfeldige tegnstrenger, noe som gjør lenker enklere å kommunisere muntlig eller skriftlig.
Passord og utløpskontroller
Beskytt enhver deling med et passord, angi et maksimalt antall nedlastinger, eller planlegg automatisk utløp slik at filer ikke forblir tilgjengelige på ubestemt tid.
Reversering av delingsopplastinger
Generer en invitasjonslenke kun for opplasting slik at gjester kan laste opp filer direkte til serveren din uten en konto eller tilgang til administrasjonspanelet.
E-postvarsler
Motta varsler når en deling lastes ned eller når en gjest fullfører en omvendt delingsopplasting, uten behov for manuell kontroll.
Tilpasset profilering og temaer
Tilpass logoer, bakgrunner og fargetemaer slik at fildelingsgrensesnittet samsvarer med din organisasjon eller personlige merkevare.
Hvorfor kjøre Erugo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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