Erugo er en selvhostet fildelingsplattform bygget på Laravel og Vue.js som lar deg sende og motta filer sikkert uten å være avhengig av skylagringstjenester. Delinger bruker brukervennlige URL-er i stedet for tilfeldige tokens, og hver overføring kan beskyttes med et passord, begrenses til en nedlastingsgrense, eller settes til å utløpe automatisk etter en dato eller tidsgrense.

I motsetning til abonnementsbaserte skytjenester lagrer Erugo alle filer på din egen VPS uten lagringsbegrensninger pålagt av et prisnivå. En funksjon for omvendt deling lar gjester laste opp filer direkte til serveren din via en engangs invitasjonslenke, og tilpassbar merkevarebygging gjør at grensesnittet matcher din organisasjon eller personlige domene.