Dufs er en lettvekts åpen kildekode filserver som lar deg bla gjennom, laste opp, laste ned og administrere filer via et rent webgrensesnitt. Den støtter WebDAV, slik at du kan montere lagringsplassen din som en nettverksstasjon på Windows, macOS eller Linux ved hjelp av en hvilken som helst standard filbehandler — ingen ekstra programvare er nødvendig på den tilkoblede enheten.

Å drifte Dufs selv på din VPS holder filene dine på infrastruktur du fullt ut kontrollerer, uten kostnader for skylagring, ingen begrensninger på filstørrelse fra leverandører, og ingen tredjeparts tilgang til dataene dine. Konfigurer lese-/skrive- eller skrivebeskyttede tilgangsregler per mappe, beskytt stier med legitimasjon, og del filer sikkert over HTTPS via den innebygde Traefik-integrasjonen.