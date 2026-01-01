Installer JumpServer med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for privilegert tilgangsstyring for sentralisert SSH-, RDP- og databasetilgang til all infrastrukturen din.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med JumpServer
JumpServer er en åpen kildekode-plattform for privilegert tilgangsstyring (PAM) som tilbyr en sentralisert gateway for tilgang til alle infrastrukturressurser — servere, databaser, Kubernetes-klynger og nettverksenheter. I stedet for å distribuere SSH-nøkler eller dele passord direkte, autentiserer teamene via JumpServer, som fungerer som proxy for hver tilkobling, logger all aktivitet og registrerer økter for revisjons- og samsvarsformål. Tilgang styres av rollebaserte tillatelser og valgfrie godkjenningsarbeidsflyter.
Å drifte JumpServer selv holder alle økteregistreringer, tilgangslogger og lagrede legitimasjoner på din egen infrastruktur — kritisk for samsvarsrammeverk som SOX, PCI-DSS og ISO 27001 som krever revisjonsspor og bevis på at tilgang til sensitive systemer er kontrollert og overvåket.
Viktige funksjoner i JumpServer
Gateway for sentralisert tilgang
Ruter alle SSH-, RDP-, VNC- og databaseforbindelser gjennom en enkelt revidert proxy, noe som eliminerer direkte eksponering av legitimasjon for ingeniører.
Sesjonsopptak og avspilling
Hver privilegerte sesjon blir registrert og kan spilles av i nettleseren, noe som gir sikkerhetsteam en komplett rettsmedisinsk sporlogg over all infrastrukturaktivitet.
Rollebasert tilgangskontroll
Gi brukere tilgang til spesifikke ressurser med detaljerte tillatelser og tidsbegrensede godkjenningsflyter, slik at legitimasjon aldri deles direkte.
Flerprotokollstøtte
Administrer Linux-servere via SSH, Windows-maskiner via RDP eller VNC, relasjonsdatabaser, Kubernetes-klynger og nettverksenheter fra én plattform.
Innebygd legitimasjonshvelv
Lagre, rotere og overføre legitimasjon automatisk slik at brukere kobler seg til via JumpServer uten å noensinne vite de underliggende passordene.
Hvorfor kjøre JumpServer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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