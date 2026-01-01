JumpServer er en åpen kildekode-plattform for privilegert tilgangsstyring (PAM) som tilbyr en sentralisert gateway for tilgang til alle infrastrukturressurser — servere, databaser, Kubernetes-klynger og nettverksenheter. I stedet for å distribuere SSH-nøkler eller dele passord direkte, autentiserer teamene via JumpServer, som fungerer som proxy for hver tilkobling, logger all aktivitet og registrerer økter for revisjons- og samsvarsformål. Tilgang styres av rollebaserte tillatelser og valgfrie godkjenningsarbeidsflyter.

Å drifte JumpServer selv holder alle økteregistreringer, tilgangslogger og lagrede legitimasjoner på din egen infrastruktur — kritisk for samsvarsrammeverk som SOX, PCI-DSS og ISO 27001 som krever revisjonsspor og bevis på at tilgang til sensitive systemer er kontrollert og overvåket.