Installer Mailtrain med ett-klikks installasjon.
Selvhostet nyhetsbrevplattform for å opprette, planlegge og sende masse-e-postkampanjer til abonnentlister.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mailtrain
Mailtrain er en åpen kildekode, selvhostet nyhetsbrevapplikasjon bygget på Node.js med støtte for store e-postkampanjer. Den tilbyr full abonnentlisteadministrasjon, segmentering, MJML-baserte e-postmaler, A/B-testing, kampanjeautomatisering og detaljert analyse — alt kjører på infrastruktur du kontrollerer.
I motsetning til SaaS e-postplattformer som tar betalt per abonnent eller per utsendelse, gir Mailtrain deg ubegrenset sendekapasitet gjennom din egen SMTP-leverandør. Dine abonnentdata, kampanjehistorikk og engasjementsanalyse forblir på din egen VPS, uten gebyrer per e-post og uten leverandørlåsing. Denne distribusjonen inkluderer MariaDB, Redis og MongoDB for komplett ut-av-boksen-drift.
Viktige funksjoner i Mailtrain
Administrasjon av abonnentlister
Opprett og administrer flere abonnentlister med egendefinerte felt, segmentering og automatisert listehygiene for å holde publikummet ditt organisert.
Kampanjeautomatisering
Bygg utløste e-postsekvenser og RSS-baserte kampanjer som sendes automatisk basert på abonnentens handlinger eller planlagte intervaller.
MJML e-postmaler
Design responsive e-postmaler ved å bruke MJML-rammeverket direkte i nettleseren med en innebygd visuell redigerer for pikselperfekte layouter.
A/B-testing
Kjør A/B-tester på emnelinjer og innhold for å optimalisere åpningsrater og klikkfrekvenser før du sender til hele listen din.
Kampanjeanalyse
Spor åpninger, klikk, avmeldinger og sprett per kampanje med detaljerte rapporter for å måle og forbedre e-postytelsen over tid.
Flerbrukertilgang
Gi teammedlemmer rollebasert tilgang med detaljerte tillatelser og hierarkiske navneområder for å administrere kampanjer på tvers av avdelinger eller klienter.
Hvorfor kjøre Mailtrain på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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