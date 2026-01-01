Mailtrain er en åpen kildekode, selvhostet nyhetsbrevapplikasjon bygget på Node.js med støtte for store e-postkampanjer. Den tilbyr full abonnentlisteadministrasjon, segmentering, MJML-baserte e-postmaler, A/B-testing, kampanjeautomatisering og detaljert analyse — alt kjører på infrastruktur du kontrollerer.

I motsetning til SaaS e-postplattformer som tar betalt per abonnent eller per utsendelse, gir Mailtrain deg ubegrenset sendekapasitet gjennom din egen SMTP-leverandør. Dine abonnentdata, kampanjehistorikk og engasjementsanalyse forblir på din egen VPS, uten gebyrer per e-post og uten leverandørlåsing. Denne distribusjonen inkluderer MariaDB, Redis og MongoDB for komplett ut-av-boksen-drift.