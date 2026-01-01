Unmanic er et selvhostet verktøy for optimalisering av mediebibliotek som automatisk skanner filene dine og transkoder dem til konsistente formater ved hjelp av FFmpeg. I stedet for å manuelt konvertere filer eller skrive skript, overvåker Unmanic kontinuerlig en bibliotekmappe, identifiserer filer som ikke samsvarer med dine konfigurerte forhåndsinnstillinger for utdata, og legger dem i kø for behandling – alt administrert via et webgrensesnitt.

Selvhosting av Unmanic på en VPS gir deg en kontinuerlig konverteringsflyt for mediesamlingen din. Enten du standardiserer videokodeker, reduserer filstørrelser eller behandler DVR-opptak, håndterer Unmanic oppgavene i bakgrunnen uten å kreve at skrivebordsmaskinen din er slått på.