Installer Unmanic med ett klikk.
Selvhostet optimaliserer for mediebibliotek som automatisk transkoder og konverterer filer til dine foretrukne formater.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Unmanic
Unmanic er et selvhostet verktøy for optimalisering av mediebibliotek som automatisk skanner filene dine og transkoder dem til konsistente formater ved hjelp av FFmpeg. I stedet for å manuelt konvertere filer eller skrive skript, overvåker Unmanic kontinuerlig en bibliotekmappe, identifiserer filer som ikke samsvarer med dine konfigurerte forhåndsinnstillinger for utdata, og legger dem i kø for behandling – alt administrert via et webgrensesnitt.
Selvhosting av Unmanic på en VPS gir deg en kontinuerlig konverteringsflyt for mediesamlingen din. Enten du standardiserer videokodeker, reduserer filstørrelser eller behandler DVR-opptak, håndterer Unmanic oppgavene i bakgrunnen uten å kreve at skrivebordsmaskinen din er slått på.
Viktige funksjoner i Unmanic
Automatisert bibliotekskanning
Unmanic skanner kontinuerlig mediekatalogen din og legger filer i kø som ikke samsvarer med de konfigurerte utdataforhåndsinnstillingene dine for behandling.
FFmpeg-drevet transkoding
Transkode video og lyd til ethvert format eller kodek støttet av FFmpeg, inkludert H.264, H.265, AV1 og AAC.
Plugin-system
Utvid Unmanic med fellesskapsplugins for å fjerne reklame, gi filer nytt navn, komprimere arkiver og mer.
Filovervåker i sanntid
Nye eller endrede filer oppdages automatisk slik at nylig lagt til media legges i kø for behandling uten manuell inngripen.
Oppgavekøstyring
Håndter samtidige konverteringsjobber med en visuell kø som viser sanntidsfremdrift, beregnet tid og behandlingshistorikk.
Hvorfor kjøre Unmanic på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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