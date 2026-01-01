Stump er en rask, åpen kildekode medieserver for tegneserier, manga og e-bøker bygget i Rust. Den organiserer dine EPUB-, PDF-, CBZ- og CBR-biblioteker i et nettlesbart webgrensesnitt med en innebygd leser, og eksponerer en OPDS-katalog slik at enhver kompatibel e-leser eller app kan strømme samlingen din direkte. Kobo- og KoReader-synkronisering holder lesefremdriften synkronisert på tvers av enheter uten manuelle bokmerker.

Selvhosting av Stump på din VPS betyr at hele biblioteket ditt er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, hvor som helst, uten å laste opp filer til en tredjeparts skytjeneste. Den Rust-baserte serveren kjører på minimale ressurser, noe som gjør den praktisk selv på VPS-abonnementer på inngangsnivå.