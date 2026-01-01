Installer Stump med ett klikk.
Selvhostet tegneserie-, manga- og e-bokserver med OPDS-støtte, e-lesersynkronisering og en innebygd nettleser.
Velg en VPS-plan for Stump
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Stump
Stump er en rask, åpen kildekode medieserver for tegneserier, manga og e-bøker bygget i Rust. Den organiserer dine EPUB-, PDF-, CBZ- og CBR-biblioteker i et nettlesbart webgrensesnitt med en innebygd leser, og eksponerer en OPDS-katalog slik at enhver kompatibel e-leser eller app kan strømme samlingen din direkte. Kobo- og KoReader-synkronisering holder lesefremdriften synkronisert på tvers av enheter uten manuelle bokmerker.
Selvhosting av Stump på din VPS betyr at hele biblioteket ditt er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, hvor som helst, uten å laste opp filer til en tredjeparts skytjeneste. Den Rust-baserte serveren kjører på minimale ressurser, noe som gjør den praktisk selv på VPS-abonnementer på inngangsnivå.
Viktige funksjoner i Stump
EPUB, PDF, CBZ/CBR støtte
Les tegneserier, manga, PDF-er og e-bøker direkte i nettleseren med en responsiv innebygd leser optimalisert for hvert format.
OPDS katalogstøtte
Gjør biblioteket ditt tilgjengelig via OPDS og OPDS Page Streaming slik at enhver kompatibel app — Moon+ Reader, Kybook, Panels — kan bla gjennom og strømme samlingen din.
Kobo og KoReader synkronisering
Synkroniser lesefremdrift og bokmerker med Kobo e-lesere og KoReader automatisk, og hold posisjonen din konsekvent på tvers av alle enheter.
Finkornet tilgangskontroll
Administrer flere brukerkontoer med rollebaserte tillatelser, og kontroller hvilke biblioteker hver bruker kan få tilgang til og hva de kan endre.
Samlinger og leselister
Organiser serier i samlinger og kurater ordnede leselister for å veilede lesere gjennom serier med flere bind eller crossover-historier.
Hvorfor kjøre Stump på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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