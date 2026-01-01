Installer Sure med ett-klikks installasjon.
Selvhostet app for personlig økonomi for sporing av nettoformue, kontoer, transaksjoner og investeringer med fullt dataeierskap.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Sure
Sure er en samfunnsvedlikeholdt åpen kildekode-applikasjon for personlig økonomi og formuesforvaltning, designet for folk som ønsker full kontroll over sine finansielle data. Den sporer kontoer på tvers av bank, investeringer og lån, registrerer og kategoriserer transaksjoner, overvåker nettoformue over tid, og støtter husholdninger med flere brukere — alt lagret i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.
I motsetning til hostede finansverktøy, kjører Sure utelukkende på din server uten SaaS-abonnement, ingen tredjeparts datadeling, og ingen risiko for tjenesteavbrudd. Valgfri OpenAI-integrasjon legger til AI-drevet transaksjonskategorisering og finansspørringer i naturlig språk. En bakgrunns-Sidekiq-arbeider håndterer planlagte importer og varsler mens hovedappen serverer det interaktive dashbordet.
Viktige funksjoner i Sure
Nettoformue-dashbord
Samle alle kontosaldoer i én samlet oversikt over nettoformue som oppdateres etter hvert som transaksjoner registreres og gir et klart bilde av den totale økonomiske helsen.
Kontoadministrasjon
Spor bruks-, spare-, kredittkort-, lån- og investeringskontoer fra ett enkelt grensesnitt med full transaksjonshistorikk for hver.
Kategorisering av transaksjoner
Importer, organiser og kategoriser transaksjoner med regelbasert automatisering og manuelle overstyringer for å bygge nøyaktige forbruksrapporter.
Sporing av investeringsportefølje
Overvåk aksjebeholdninger og porteføljeytelse med live prisdata hentet fra Yahoo Finance eller Twelve Data på en konfigurerbar tidsplan.
AI-finansiell assistent
Valgfri OpenAI-integrasjon muliggjør naturlige språkspørringer om forbruksmønstre og automatisert kategorisering av importerte transaksjoner.
Husholdninger med flere brukere
Inviter husstandsmedlemmer med egne kontoer samtidig som dere deler budsjetter og økonomiske mål på den samme selvhostede instansen.
Hvorfor kjøre Sure på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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