Sure er en samfunnsvedlikeholdt åpen kildekode-applikasjon for personlig økonomi og formuesforvaltning, designet for folk som ønsker full kontroll over sine finansielle data. Den sporer kontoer på tvers av bank, investeringer og lån, registrerer og kategoriserer transaksjoner, overvåker nettoformue over tid, og støtter husholdninger med flere brukere — alt lagret i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.

I motsetning til hostede finansverktøy, kjører Sure utelukkende på din server uten SaaS-abonnement, ingen tredjeparts datadeling, og ingen risiko for tjenesteavbrudd. Valgfri OpenAI-integrasjon legger til AI-drevet transaksjonskategorisering og finansspørringer i naturlig språk. En bakgrunns-Sidekiq-arbeider håndterer planlagte importer og varsler mens hovedappen serverer det interaktive dashbordet.