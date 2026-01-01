Installer Quasarr med ett klikk.
JDownloader-bro som eksponerer en Newznab-indekserer og SABnzbd-nedlastingsklient for hele Arr-mediestakken.
Velg en VPS-plan for Quasarr
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Quasarr
Quasarr er en lettvekts Python-tjeneste som utgir seg for å være både en Newznab-indekserer og en SABnzbd-nedlastingsklient, og deretter sender hver nedlasting til JDownloader 2 via dens My JDownloader sky-API. Resultatet er en sømløs bro som lar Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr og Magazarr søke og laste ned fra ettklikks-hoster uten å måtte røre ekte Usenet eller BitTorrent.
Å kjøre Quasarr på en egen VPS holder broen online døgnet rundt, sammen med JDownloader, og inkluderer en innebygd CAPTCHA-dekrypteringsflyt for beskyttede lenker. Aktive GitHub-sponsorer kan koble til SponsorsHelper for å løse CAPTCHA-er automatisk.
Viktige funksjoner i Quasarr
JDownloader-bro
Videresender hvert opptak fra Radarr, Sonarr, Lidarr og Magazarr direkte inn i JDownloader 2 via My JDownloader skybasert API.
Newznab-indekserer
Quasarr eksponerer et Newznab-kompatibelt søkeendepunkt slik at Arr-stakken kan finne utgivelser på støttede ett-klikks hostere ved hjelp av IMDb-ID-er eller tekstspørringer.
SABnzbd klientemulering
Fungerer som en SABnzbd nedlastingsklient slik at Radarr, Sonarr og Lidarr kan køe, overvåke og importere fullførte nedlastinger uten endringer i arbeidsflyten deres.
CAPTCHA-dekryptering
Innebygd lenkedekryptering håndterer CAPTCHA-beskyttede utgivelser, med valgfrie Tampermonkey-skript og SponsorsHelper-integrasjon for automatisk løsning.
Kategori og speilkontroll
Kategoribaserte hvitlister for vertsnavn og nedlastingsspeil holder biblioteket ditt på kildene du stoler på uten å endre Arr-konfigurasjonen.
Varsler og autentisering
Valgfrie Discord- og Telegram-varsler pluss skjema-basert eller HTTP Basic-autentisering beskytter webgrensesnittet og holder deg oppdatert.
Hvorfor kjøre Quasarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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