Quasarr er en lettvekts Python-tjeneste som utgir seg for å være både en Newznab-indekserer og en SABnzbd-nedlastingsklient, og deretter sender hver nedlasting til JDownloader 2 via dens My JDownloader sky-API. Resultatet er en sømløs bro som lar Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr og Magazarr søke og laste ned fra ettklikks-hoster uten å måtte røre ekte Usenet eller BitTorrent.

Å kjøre Quasarr på en egen VPS holder broen online døgnet rundt, sammen med JDownloader, og inkluderer en innebygd CAPTCHA-dekrypteringsflyt for beskyttede lenker. Aktive GitHub-sponsorer kan koble til SponsorsHelper for å løse CAPTCHA-er automatisk.