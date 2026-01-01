TiddlyWiki er en unik åpen kildekode-wiki som lagrer alt som individuelle enheter kalt tiddlers — notater, oppgaver, bilder, kodebiter og annen informasjon. I motsetning til hierarkiske notatverktøy, kan tiddlers lenkes, tagges og transkluderes fritt, slik at kunnskapsbasen din vokser organisk uten å tvinge innhold inn i mapper eller kategorier.

Selv-hosting av TiddlyWiki på en VPS holder notatene og den personlige kunnskapsbasen din helt privat og tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser. Denne distribusjonen kjører TiddlyWiki i servermodus, og tilbyr synkronisering på tvers av enheter og vedvarende lagring støttet av et navngitt volum — slik at tiddlersene dine aldri går tapt mellom omstarter av containeren.