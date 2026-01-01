Installer TiddlyWiki med ett klikk.
Ikke-lineær personlig notatbok med åpen kildekode for å fange, organisere og dele informasjon på din egen måte.
Velg en VPS-plan for TiddlyWiki
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med TiddlyWiki
TiddlyWiki er en unik åpen kildekode-wiki som lagrer alt som individuelle enheter kalt tiddlers — notater, oppgaver, bilder, kodebiter og annen informasjon. I motsetning til hierarkiske notatverktøy, kan tiddlers lenkes, tagges og transkluderes fritt, slik at kunnskapsbasen din vokser organisk uten å tvinge innhold inn i mapper eller kategorier.
Selv-hosting av TiddlyWiki på en VPS holder notatene og den personlige kunnskapsbasen din helt privat og tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser. Denne distribusjonen kjører TiddlyWiki i servermodus, og tilbyr synkronisering på tvers av enheter og vedvarende lagring støttet av et navngitt volum — slik at tiddlersene dine aldri går tapt mellom omstarter av containeren.
Viktige funksjoner i TiddlyWiki
Ikke-lineær notatstruktur
Tiddlers lenker og integrerer hverandre fritt, slik at du kan bygge en kunnskapsgraf uten å bli tvunget inn i stive mapper eller hierarkier.
Merking og filtrering
Merk en hvilken som helst tiddler og bruk det kraftige filtersspråket til å lage dynamiske lister, tabeller og visninger som oppdateres automatisk når du legger til innhold.
Wikitext og makroer
TiddlyWikis markeringsspråk støtter transklusjon, makroer og egendefinerte widgeter slik at du kan bygge maler og gjenbrukbare komponenter på tvers av wikien din.
Vedvarende servermodus
Denne distribusjonen, som kjører på Node.js, lagrer alle endringer umiddelbart til disk, slik at notatene dine er varige og tilgjengelige fra enhver enhet med en nettleser.
Programtillegg-økosystem
Utvid TiddlyWiki med tillegg for Markdown-gjengivelse, syntaksutheving av kode, kanban-tavler, diagrammer og mange andre funksjoner fra tilleggsbiblioteket.
Hvorfor kjøre TiddlyWiki på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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