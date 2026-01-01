Opptil 69 % rabatt for Beszel

Installer Beszel med ett klikk.

Lett plattform for serverovervåking med statistikk for Docker-containere, historiske data og konfigurerbare varsler for infrastrukturen din.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Beszel med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Beszel

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Beszel

Beszel er en lettvekts serverovervåkingsplattform som gir omfattende systemoversikt — CPU, minne, disk, nettverk, temperatur, GPU, S.M.A.R.T. diskhelse og per-container Docker- og Podman-statistikk — uten ressursbelastningen fra fullstendige observerbarhetsstabler som Prometheus og Grafana. Bygget på PocketBase med en Go-backend, bruker den en hub-og-agent-arkitektur: huben hoster webgrensesnittet og lagrer historiske data, mens lettvektsagenter kjører på hver overvåkede server for å samle inn målinger.

Selv-hosting av Beszel gir deg en overvåkingshub som er uavhengig av serverne den overvåker, slik at infrastrukturproblemer er synlige selv når individuelle systemer er under stress. Konfigurerbare varsler gir deg beskjed når terskelverdier for CPU, minne, disk, båndbredde eller temperatur overskrides, og automatiske sikkerhetskopier til lokal disk eller S3-kompatibel lagring beskytter dine historiske ytelsesdata.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Beszel

Metrikker for Docker-containere

Spor CPU-, minne- og nettverksbruk per container sammen med vertssystemets målinger, noe som gir deg en samlet oversikt over både verten og dens containeriserte arbeidsbelastninger.

Hub- og agentarkitektur

En enkelt hub samler data fra et ubegrenset antall agenter som kjører på eksterne servere, noe som gjør det enkelt å overvåke hele flåten din fra ett dashbord.

Konfigurerbar varsling

Angi terskelverdier for alle overvåkede måleverdier — CPU-belastning, diskbruk, temperatur, båndbredde — og motta varsler før problemer påvirker brukere.

Historisk dataoppbevaring

Ytelseshistorikk lagres i hubens database, noe som muliggjør langsiktig trendanalyse og kapasitetsplanlegging utover det sanntidsdashbord alene kan vise.

GPU- og S.M.A.R.T.-overvåking

Overvåk Nvidia, AMD og Intel GPU-utnyttelse sammen med S.M.A.R.T.-diskhelsedata for å oppdage maskinvareforringelse før det forårsaker feil.

Hvorfor kjøre Beszel på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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