Beszel er en lettvekts serverovervåkingsplattform som gir omfattende systemoversikt — CPU, minne, disk, nettverk, temperatur, GPU, S.M.A.R.T. diskhelse og per-container Docker- og Podman-statistikk — uten ressursbelastningen fra fullstendige observerbarhetsstabler som Prometheus og Grafana. Bygget på PocketBase med en Go-backend, bruker den en hub-og-agent-arkitektur: huben hoster webgrensesnittet og lagrer historiske data, mens lettvektsagenter kjører på hver overvåkede server for å samle inn målinger.

Selv-hosting av Beszel gir deg en overvåkingshub som er uavhengig av serverne den overvåker, slik at infrastrukturproblemer er synlige selv når individuelle systemer er under stress. Konfigurerbare varsler gir deg beskjed når terskelverdier for CPU, minne, disk, båndbredde eller temperatur overskrides, og automatiske sikkerhetskopier til lokal disk eller S3-kompatibel lagring beskytter dine historiske ytelsesdata.