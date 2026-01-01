Installer Beszel med ett klikk.
Lett plattform for serverovervåking med statistikk for Docker-containere, historiske data og konfigurerbare varsler for infrastrukturen din.
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Hva du kan bygge med Beszel
Beszel er en lettvekts serverovervåkingsplattform som gir omfattende systemoversikt — CPU, minne, disk, nettverk, temperatur, GPU, S.M.A.R.T. diskhelse og per-container Docker- og Podman-statistikk — uten ressursbelastningen fra fullstendige observerbarhetsstabler som Prometheus og Grafana. Bygget på PocketBase med en Go-backend, bruker den en hub-og-agent-arkitektur: huben hoster webgrensesnittet og lagrer historiske data, mens lettvektsagenter kjører på hver overvåkede server for å samle inn målinger.
Selv-hosting av Beszel gir deg en overvåkingshub som er uavhengig av serverne den overvåker, slik at infrastrukturproblemer er synlige selv når individuelle systemer er under stress. Konfigurerbare varsler gir deg beskjed når terskelverdier for CPU, minne, disk, båndbredde eller temperatur overskrides, og automatiske sikkerhetskopier til lokal disk eller S3-kompatibel lagring beskytter dine historiske ytelsesdata.
Viktige funksjoner i Beszel
Metrikker for Docker-containere
Spor CPU-, minne- og nettverksbruk per container sammen med vertssystemets målinger, noe som gir deg en samlet oversikt over både verten og dens containeriserte arbeidsbelastninger.
Hub- og agentarkitektur
En enkelt hub samler data fra et ubegrenset antall agenter som kjører på eksterne servere, noe som gjør det enkelt å overvåke hele flåten din fra ett dashbord.
Konfigurerbar varsling
Angi terskelverdier for alle overvåkede måleverdier — CPU-belastning, diskbruk, temperatur, båndbredde — og motta varsler før problemer påvirker brukere.
Historisk dataoppbevaring
Ytelseshistorikk lagres i hubens database, noe som muliggjør langsiktig trendanalyse og kapasitetsplanlegging utover det sanntidsdashbord alene kan vise.
GPU- og S.M.A.R.T.-overvåking
Overvåk Nvidia, AMD og Intel GPU-utnyttelse sammen med S.M.A.R.T.-diskhelsedata for å oppdage maskinvareforringelse før det forårsaker feil.
Hvorfor kjøre Beszel på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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