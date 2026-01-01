Installer Spree med ett klikk.
Hodeløs e-handelsplattform med åpen kildekode for å bygge nettbutikker for flere leverandører, B2B og grenseoverskridende.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Spree
Spree er en fullt åpen kildekode, hodeløs e-handelsplattform bygget på Ruby on Rails, som driver alt fra enkeltproduktbutikker til bedrifts-B2B-markedsplasser og plattformer for flere leverandører. Den leveres med et komplett REST API, en TypeScript SDK og en produksjonsklar Next.js-nettbutikkfront, slik at du kan lansere en fullt tilpasset nettbutikk uten å bygge backend fra bunnen av.
Selvhosting av Spree på din egen VPS gir deg full kontroll over kundedata, betalingsflyt og produktkatalog — uten inntektsdeling, transaksjonsgebyrer og ingen leverandørbegrensninger på hvilke betalingsgatewayer eller oppfyllelsestjenester du kan koble til.
Viktige funksjoner i Spree
Hodeløs arkitektur
Et komplett REST API og TypeScript SDK lar deg bygge hvilken som helst nettbutikkfront — enten Next.js, mobil eller tilpasset — mens Spree håndterer all handelslogikk bak kulissene.
Markedsplass for flere leverandører
Innebygd leverandørstyring lar deg drive en markedsplass med flere selgere, separate kataloger og uavhengig levering fra én enkelt installasjon.
B2B Engros
Opprett kundegrupper med tilpasset prising, minimumsordre og kredittvilkår for å drive B2B-engroshandel ved siden av din B2C-nettbutikk uten en ekstra plattform.
Grenseoverskridende handel
Innebygd støtte for flere valutaer og flere språk lar deg selge globalt uten tredjeparts plugins eller landspesifikke omveier.
Fulltekst produktsøk
Meilisearch-integrasjon leverer skrivefeiltolerant produktsøk på millisekunder med fasettert filtrering inkludert som standard.
Hvorfor kjøre Spree på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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