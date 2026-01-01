Spree er en fullt åpen kildekode, hodeløs e-handelsplattform bygget på Ruby on Rails, som driver alt fra enkeltproduktbutikker til bedrifts-B2B-markedsplasser og plattformer for flere leverandører. Den leveres med et komplett REST API, en TypeScript SDK og en produksjonsklar Next.js-nettbutikkfront, slik at du kan lansere en fullt tilpasset nettbutikk uten å bygge backend fra bunnen av.

Selvhosting av Spree på din egen VPS gir deg full kontroll over kundedata, betalingsflyt og produktkatalog — uten inntektsdeling, transaksjonsgebyrer og ingen leverandørbegrensninger på hvilke betalingsgatewayer eller oppfyllelsestjenester du kan koble til.