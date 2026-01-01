Installer Dockge med ett klikk.
Reaktivt selvhostet brukergrensesnitt for å administrere Docker Compose-stabler uten å måtte bruke kommandolinjen.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dockge
Dockge er en fokusert, selvhostet Docker Compose-stakkbehandler bygget av skaperen av Uptime Kuma. I stedet for å prøve å administrere hver Docker-primitiv, gjør den én ting bra: lar deg opprette, redigere, starte, stoppe og slette Compose-stakker gjennom et raskt, reaktivt webgrensesnitt. Den innebygde YAML-editoren har syntaksutheving og sanntidsvalidering, og du kan konvertere eksisterende docker run-kommandoer til Compose-format på sekunder.
Å lagre stakker som vanlige filer på disk betyr at Dockge passer naturlig inn i enhver sikkerhetskopierings- eller versjonskontrollarbeidsflyt. Selvhosting holder infrastrukturoppsettet ditt privat og gir deg et vedvarende administrasjonsgrensesnitt som alltid er tilgjengelig, selv når du er borte fra terminalen.
Viktige funksjoner i Dockge
Interaktiv YAML-editor
Syntaksutheving og live-validering gjør det enkelt å skrive og oppdatere Compose-filer direkte i nettleseren.
Loggstrømming i sanntid
Containerlogger strømmes direkte i brukergrensesnittet slik at du kan overvåke oppstart, feil og utdata uten å åpne en terminal.
docker run converter
Lim inn en hvilken som helst docker run-kommando, og Dockge konverterer den automatisk til en klar-til-bruk docker-compose.yaml.
Filbasert stakklagring
Alle Compose-filer lagres som vanlige filer på disk, noe som gjør sikkerhetskopiering og versjonskontroll enkelt.
Lavt fotavtrykk
Minimalt ressursforbruk etterlater CPU og minne tilgjengelig for applikasjonene du faktisk administrerer.
Hvorfor kjøre Dockge på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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