Dockge er en fokusert, selvhostet Docker Compose-stakkbehandler bygget av skaperen av Uptime Kuma. I stedet for å prøve å administrere hver Docker-primitiv, gjør den én ting bra: lar deg opprette, redigere, starte, stoppe og slette Compose-stakker gjennom et raskt, reaktivt webgrensesnitt. Den innebygde YAML-editoren har syntaksutheving og sanntidsvalidering, og du kan konvertere eksisterende docker run-kommandoer til Compose-format på sekunder.

Å lagre stakker som vanlige filer på disk betyr at Dockge passer naturlig inn i enhver sikkerhetskopierings- eller versjonskontrollarbeidsflyt. Selvhosting holder infrastrukturoppsettet ditt privat og gir deg et vedvarende administrasjonsgrensesnitt som alltid er tilgjengelig, selv når du er borte fra terminalen.