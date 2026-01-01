Installer Yaade med ett klikk.
Åpen kildekode, selvhostet samarbeidsbasert API-utviklingsmiljø laget for team som verdsetter personvern.
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Hva du kan bygge med Yaade
Yaade er et API-utviklingsmiljø med åpen kildekode og selvhosting, designet som et personvernfokusert alternativ til skybaserte API-klienter. I motsetning til hostede verktøy som lagrer API-samlingene og hemmelighetene dine på tredjeparts servere, beholder Yaade all data på din egen infrastruktur — inkludert legitimasjon, tokener og forespørselshistorikk.
Team kan dele API-samlinger sikkert, administrere flere miljøer, kjøre JavaScript-skript som cron-jobber eller via API, og importere fra OpenAPI eller Postman. Med innebygd støtte for flere brukere, tilgangstokener, OAuth2/OIDC-autentisering og en filbasert H2-database som ikke krever ytterligere oppsett, er Yaade lett nok for en enkelt utvikler, men kraftig nok for et helt ingeniørteam.
Viktige funksjoner i Yaade
Samarbeidssamlinger
Del API-samlinger på tvers av hele teamet ditt med rollebasert tilgang, slik at alle jobber fra den samme sannhetskilden uten å kopiere og lime inn forespørsler.
Flermiljøstøtte
Definer separate miljøer for utvikling, staging og produksjon, bytt deretter kontekst umiddelbart uten å manuelt oppdatere URL-er eller tokens.
Innebygd skripting
Skriv JavaScript-skript for å automatisere API-arbeidsflyter, kjøre tester, eller kjede sammen forespørsler — og planlegg dem som cron-jobber eller utløs dem via det innebygde API-et.
OpenAPI og Postman-import
Importer eksisterende samlinger fra OpenAPI-spesifikasjoner eller Postman-eksporter for å migrere teamet ditt uten å bygge opp forespørselsbiblioteker fra bunnen av.
OAuth2 og OIDC-autentisering
Integrer med eksterne identitetsleverandører ved hjelp av OAuth2 og OIDC, slik at teamet ditt logger på med eksisterende bedriftslegitimasjon i stedet for å administrere separate kontoer.
Ingen databaseoppsett nødvendig
Yaade bruker en innebygd H2 filbasert database, så det er ingen separate databasebeholdere å konfigurere — bare start beholderen og dataene dine vedvarer automatisk.
Hvorfor kjøre Yaade på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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