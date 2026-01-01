Opptil 69 % rabatt for Yaade

Installer Yaade med ett klikk.

Åpen kildekode, selvhostet samarbeidsbasert API-utviklingsmiljø laget for team som verdsetter personvern.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Yaade med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Yaade

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Yaade

Yaade er et API-utviklingsmiljø med åpen kildekode og selvhosting, designet som et personvernfokusert alternativ til skybaserte API-klienter. I motsetning til hostede verktøy som lagrer API-samlingene og hemmelighetene dine på tredjeparts servere, beholder Yaade all data på din egen infrastruktur — inkludert legitimasjon, tokener og forespørselshistorikk.

Team kan dele API-samlinger sikkert, administrere flere miljøer, kjøre JavaScript-skript som cron-jobber eller via API, og importere fra OpenAPI eller Postman. Med innebygd støtte for flere brukere, tilgangstokener, OAuth2/OIDC-autentisering og en filbasert H2-database som ikke krever ytterligere oppsett, er Yaade lett nok for en enkelt utvikler, men kraftig nok for et helt ingeniørteam.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Yaade

Samarbeidssamlinger

Del API-samlinger på tvers av hele teamet ditt med rollebasert tilgang, slik at alle jobber fra den samme sannhetskilden uten å kopiere og lime inn forespørsler.

Flermiljøstøtte

Definer separate miljøer for utvikling, staging og produksjon, bytt deretter kontekst umiddelbart uten å manuelt oppdatere URL-er eller tokens.

Innebygd skripting

Skriv JavaScript-skript for å automatisere API-arbeidsflyter, kjøre tester, eller kjede sammen forespørsler — og planlegg dem som cron-jobber eller utløs dem via det innebygde API-et.

OpenAPI og Postman-import

Importer eksisterende samlinger fra OpenAPI-spesifikasjoner eller Postman-eksporter for å migrere teamet ditt uten å bygge opp forespørselsbiblioteker fra bunnen av.

OAuth2 og OIDC-autentisering

Integrer med eksterne identitetsleverandører ved hjelp av OAuth2 og OIDC, slik at teamet ditt logger på med eksisterende bedriftslegitimasjon i stedet for å administrere separate kontoer.

Ingen databaseoppsett nødvendig

Yaade bruker en innebygd H2 filbasert database, så det er ingen separate databasebeholdere å konfigurere — bare start beholderen og dataene dine vedvarer automatisk.

Hvorfor kjøre Yaade på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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