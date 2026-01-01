Yaade er et API-utviklingsmiljø med åpen kildekode og selvhosting, designet som et personvernfokusert alternativ til skybaserte API-klienter. I motsetning til hostede verktøy som lagrer API-samlingene og hemmelighetene dine på tredjeparts servere, beholder Yaade all data på din egen infrastruktur — inkludert legitimasjon, tokener og forespørselshistorikk.

Team kan dele API-samlinger sikkert, administrere flere miljøer, kjøre JavaScript-skript som cron-jobber eller via API, og importere fra OpenAPI eller Postman. Med innebygd støtte for flere brukere, tilgangstokener, OAuth2/OIDC-autentisering og en filbasert H2-database som ikke krever ytterligere oppsett, er Yaade lett nok for en enkelt utvikler, men kraftig nok for et helt ingeniørteam.