LibrePhotos er en selvhostet plattform for bildeadministrasjon med åpen kildekode som gir AI-drevet organisering til ditt personlige bildebibliotek. I motsetning til Google Photos eller iCloud, forblir hvert bilde på din egen server – ingen opplastingsgrenser, ingen abonnementsavgifter og ingen tredjeparts tilgang til minnene dine. Den behandler automatisk bildene dine med ansiktsgjenkjenning, scenedeteksjon og semantisk søk, slik at du kan finne et hvilket som helst bilde uten manuell tagging.

Selvhosting av LibrePhotos på en VPS gir deg full kontroll over dine mest personlige data. All ML-behandling kjører lokalt – ansiktsklynging, omvendt geokoding og objektdeteksjon skjer på serveren din uten anrop til eksterne AI-tjenester. Enten du migrerer fra en skytjeneste for bilder eller bygger et privat familiearkiv, tilbyr LibrePhotos et polert, funksjonskomplett alternativ.