Installer LibrePhotos med ett-klikks installasjon.
Selvhostet bildeadministrasjon med automatisk ansiktsgjenkjenning, objektgjenkjenning og AI-drevet søk for hele samlingen din.
Velg en VPS-plan for LibrePhotos
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LibrePhotos
LibrePhotos er en selvhostet plattform for bildeadministrasjon med åpen kildekode som gir AI-drevet organisering til ditt personlige bildebibliotek. I motsetning til Google Photos eller iCloud, forblir hvert bilde på din egen server – ingen opplastingsgrenser, ingen abonnementsavgifter og ingen tredjeparts tilgang til minnene dine. Den behandler automatisk bildene dine med ansiktsgjenkjenning, scenedeteksjon og semantisk søk, slik at du kan finne et hvilket som helst bilde uten manuell tagging.
Selvhosting av LibrePhotos på en VPS gir deg full kontroll over dine mest personlige data. All ML-behandling kjører lokalt – ansiktsklynging, omvendt geokoding og objektdeteksjon skjer på serveren din uten anrop til eksterne AI-tjenester. Enten du migrerer fra en skytjeneste for bilder eller bygger et privat familiearkiv, tilbyr LibrePhotos et polert, funksjonskomplett alternativ.
Viktige funksjoner i LibrePhotos
Ansiktsgjenkjenning
Grupperer ansikter automatisk på tvers av hele biblioteket ditt, slik at du kan merke personer én gang og finne hvert bilde de vises i umiddelbart.
AI-drevet fotosøk
Søk i bildene dine etter objekter, scener og beskrivelser ved hjelp av maskinlæring på enheten — ingen sky-API er nødvendig.
Automatisk fotoorganisering
Tidslinje- og albumvisninger med hendelsesbasert gruppering, omvendt geokoding og uthenting av EXIF-metadata organiserer biblioteket ditt uten manuell innsats.
Flerbrukerstøtte
Del fotoserveren din med familiemedlemmer, hver med sitt eget bibliotek, omfang for ansiktsgjenkjenning og tilgangskontroller.
Rå- og videostøtte
Håndterer RAW-filer, HEIC/HEIF-formater og videoer i tillegg til standard JPEG-er, og bevarer full bildekvalitet og metadata.
Hvorfor kjøre LibrePhotos på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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