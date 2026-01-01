Installer Zenfeed med ett klikk.
AI-drevet RSS-hub som oppsummerer, semantisk søker i, og ruter dine feeder til handlingsrettede varsler og briefinger.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Zenfeed
Zenfeed er en AI-informasjonshub med åpen kildekode som kombinerer en klassisk RSS-leser med en personlig LLM-sekretær. I stedet for å drukne i rå feeds, sendes hver artikkel gjennom en konfigurerbar pipeline som oppsummerer innholdet, klassifiserer det med tilpassede prompter og bygger det inn i en semantisk indeks du kan spørre i naturlig språk. Sporingsregler gjør vilkårlige emner om til gjentakende jobber som leverer planlagte briefinger, overvåkingssammendrag eller webhook-varsler når matchende innhold dukker opp.
Selv-hosting av Zenfeed på din egen VPS holder abonnementslisten din, lesehistorikken din og din LLM API-nøkkel på infrastruktur du kontrollerer. Malen pakker web-grensesnittet, zenfeed-motoren med vedvarende lagring, og en privat RSSHub-instans slik at du kan abonnere på tusenvis av kilder som ikke eksponerer native RSS-feeds.
Viktige funksjoner i Zenfeed
AI-sammendrag
Hver artikkel sendes gjennom en LLM som produserer et konsist sammendrag slik at du kan skanne dusinvis av kilder på minutter i stedet for timer.
Semantisk søk
En embedding-indeks lar deg spørre lesehistorikken din med naturlig språk og finne relaterte historier på tvers av feeder og tid.
Planlagte orienteringer
Konfigurer gjentakende jobber som samler daglige eller ukentlige sammendrag av det som betyr mest og leverer dem via e-post eller webhook.
Emneovervåking
Definer sporingsregler med egendefinerte kriterier som utløser varsler når nye artikler samsvarer med et emne, et selskap eller et nøkkelord.
Medfølgende RSSHub
En innebygd RSSHub-instans gjør tusenvis av nettsteder uten innebygde feeder om til abonnementer som du kan sende gjennom AI-pipelinen.
Åpne MCP-server
Fungerer som en Model Context Protocol-server slik at AI-klienter som Cherry Studio kan chatte direkte med ditt personlige feed-bibliotek.
Hvorfor kjøre Zenfeed på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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