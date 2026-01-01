Zenfeed er en AI-informasjonshub med åpen kildekode som kombinerer en klassisk RSS-leser med en personlig LLM-sekretær. I stedet for å drukne i rå feeds, sendes hver artikkel gjennom en konfigurerbar pipeline som oppsummerer innholdet, klassifiserer det med tilpassede prompter og bygger det inn i en semantisk indeks du kan spørre i naturlig språk. Sporingsregler gjør vilkårlige emner om til gjentakende jobber som leverer planlagte briefinger, overvåkingssammendrag eller webhook-varsler når matchende innhold dukker opp.

Selv-hosting av Zenfeed på din egen VPS holder abonnementslisten din, lesehistorikken din og din LLM API-nøkkel på infrastruktur du kontrollerer. Malen pakker web-grensesnittet, zenfeed-motoren med vedvarende lagring, og en privat RSSHub-instans slik at du kan abonnere på tusenvis av kilder som ikke eksponerer native RSS-feeds.