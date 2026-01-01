Installer Gatus i en ett-klikks installasjon.
Utviklerorientert statusside med automatisert flerprotokoll-overvåking, betinget varsling og sanntids oppetidsdashbord.
Velg en VPS-plan for Gatus
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Gatus
Gatus er et utviklerfokusert oppetidsovervåkingsverktøy og en statusside som overvåker tilstanden til HTTP API-er, TCP-tjenester, DNS-poster, ICMP-mål, SSH-verter, gRPC-endepunkter og SSL-sertifikater fra en deklarativ YAML-konfigurasjon. Det evaluerer betingelser — statuskoder, responstider, innhold i meldingstekst og sertifikatutløp — og gjengir et sanntidsdashbord med historiske oppetidsprosenter for hvert endepunkt.
Selvhosting av Gatus på din egen VPS holder overvåkingsinfrastrukturen din uavhengig av tjenestene den overvåker, eliminerer SaaS-avgifter per sjekk, og lar deg rute varsler gjennom over 40 integrasjoner — inkludert Slack, Discord, PagerDuty og Telegram — uten at overvåkingsdataene dine forlater miljøet ditt.
Viktige funksjoner i Gatus
Multiprotokollovervåking
Overvåk HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC og utløp av SSL-sertifikater fra én enkelt YAML-konfigurasjon — ingen agenter eller ekstra kode er nødvendig.
Betinget varsling
Definer presise varslingsbetingelser på statuskoder, responstider, JSON-brødtekstfelt og sertifikatutløp, med 40+ integrasjoner inkludert Slack og PagerDuty.
Prometheus-målinger
Eksponer endepunktshelse og latens via et /metrics-endepunkt for direkte integrasjon med Grafana og din eksisterende observerbarhetsstakk.
Innbyggbare merker
Generer SVG-merker for oppetid og responstid for å bygge inn i GitHub README-er, dokumentasjonssider eller offentlige statussider.
Vedlikeholdsvinduer
Plan nedetidsperioder for å undertrykke falske varsler under utrullinger, vedlikehold eller kjente driftsforstyrrelser uten å endre varslingsreglene dine.
Hvorfor kjøre Gatus på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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