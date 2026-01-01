Gatus er et utviklerfokusert oppetidsovervåkingsverktøy og en statusside som overvåker tilstanden til HTTP API-er, TCP-tjenester, DNS-poster, ICMP-mål, SSH-verter, gRPC-endepunkter og SSL-sertifikater fra en deklarativ YAML-konfigurasjon. Det evaluerer betingelser — statuskoder, responstider, innhold i meldingstekst og sertifikatutløp — og gjengir et sanntidsdashbord med historiske oppetidsprosenter for hvert endepunkt.

Selvhosting av Gatus på din egen VPS holder overvåkingsinfrastrukturen din uavhengig av tjenestene den overvåker, eliminerer SaaS-avgifter per sjekk, og lar deg rute varsler gjennom over 40 integrasjoner — inkludert Slack, Discord, PagerDuty og Telegram — uten at overvåkingsdataene dine forlater miljøet ditt.