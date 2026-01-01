WAHA (WhatsApp HTTP API) er en åpen kildekode REST API-server som pakker WhatsApp Web inn i et rent HTTP-grensesnitt, slik at enhver applikasjon eller tjeneste kan sende meldinger, motta hendelser og administrere økter uten nettleseravhengigheter eller tredjeparts skytjenestekostnader. Den støtter flere motor-backends — denne malen bruker NOWEB-motoren, som kommuniserer direkte over WebSocket uten å starte en nettleser, noe som gjør den lett og effektiv på VPS-ressurser.

Selv-hosting av WAHA holder dine WhatsApp-øktdata, meldingsinnhold og webhook-integrasjoner under din fulle kontroll. Koble din CRM, chatbot, helpdesk eller interne verktøy til WhatsApp på minutter ved hjelp av standard HTTP-kall, med et innebygd web-dashbord og interaktivt Swagger UI inkludert ut av esken.