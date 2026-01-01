Installer WAHA med ett klikk.
Selvhostet WhatsApp HTTP API som lar deg sende og motta meldinger via et enkelt REST-grensesnitt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) er en åpen kildekode REST API-server som pakker WhatsApp Web inn i et rent HTTP-grensesnitt, slik at enhver applikasjon eller tjeneste kan sende meldinger, motta hendelser og administrere økter uten nettleseravhengigheter eller tredjeparts skytjenestekostnader. Den støtter flere motor-backends — denne malen bruker NOWEB-motoren, som kommuniserer direkte over WebSocket uten å starte en nettleser, noe som gjør den lett og effektiv på VPS-ressurser.
Selv-hosting av WAHA holder dine WhatsApp-øktdata, meldingsinnhold og webhook-integrasjoner under din fulle kontroll. Koble din CRM, chatbot, helpdesk eller interne verktøy til WhatsApp på minutter ved hjelp av standard HTTP-kall, med et innebygd web-dashbord og interaktivt Swagger UI inkludert ut av esken.
Viktige funksjoner i WAHA
REST API for WhatsApp
Send og motta WhatsApp-meldinger, medier og hendelser via et dokumentert REST API tilgjengelig fra ethvert språk eller rammeverk.
Innebygd nettdashbord
Administrer økter, skann QR-koder og overvåk aktivitet via et webgrensesnitt uten å skrive kode.
Strømming av Webhook-hendelser
Send innkommende meldinger og statusoppdateringer til dine egne endepunkter med konfigurerbare hendelsesfiltre og egendefinerte headere.
Øktvedvarelse
Økter overlever container-omstarter automatisk — ingen ny QR-skanning er nødvendig etter en omstart eller oppdatering.
Mediefilhåndtering
Send og motta bilder, dokumenter, talenotater og videofiler med innebygd lokal lagring for mottatte medier.
Hvorfor kjøre WAHA på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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