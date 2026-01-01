InvoiceShelf er en selvhostet fakturerings- og regnskapsplattform for frilansere, konsulenter og små bedrifter som trenger en profesjonell faktureringsløsning uten månedlige SaaS-avgifter. Den dekker hele faktureringsarbeidsflyten: klienter, varer, fakturaer, estimater, utgifter og betalinger — med støtte for flere valutaer, skattesatser og tilpassbare PDF-maler.

Å hoste InvoiceShelf på din egen VPS holder dine finansielle data og klientregistre private på infrastruktur du kontrollerer. Med innebygd Stripe-betalingsgateway-integrasjon og en klientportal der kunder kan se og betale fakturaer på nett, får du en strømlinjeformet faktureringsopplevelse uten gebyrer per faktura eller leverandørlåsning.