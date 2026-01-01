Installer InvoiceShelf med ett klikks installasjon.
Selvhostet faktureringsplattform med åpen kildekode for frilansere og små bedrifter, tidligere kjent som Crater.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med InvoiceShelf
InvoiceShelf er en selvhostet fakturerings- og regnskapsplattform for frilansere, konsulenter og små bedrifter som trenger en profesjonell faktureringsløsning uten månedlige SaaS-avgifter. Den dekker hele faktureringsarbeidsflyten: klienter, varer, fakturaer, estimater, utgifter og betalinger — med støtte for flere valutaer, skattesatser og tilpassbare PDF-maler.
Å hoste InvoiceShelf på din egen VPS holder dine finansielle data og klientregistre private på infrastruktur du kontrollerer. Med innebygd Stripe-betalingsgateway-integrasjon og en klientportal der kunder kan se og betale fakturaer på nett, får du en strømlinjeformet faktureringsopplevelse uten gebyrer per faktura eller leverandørlåsning.
Viktige funksjoner i InvoiceShelf
Fakturaer og tilbud
Opprett profesjonelle fakturaer og tilbud med tilpassbare maler og automatisk PDF-generering for hvert dokument.
Nettbetalingsportal
Kunder kan se, laste ned og betale fakturaer på nett via en selvbetjeningsportal med Stripe betalingsgateway-integrasjon.
Utgiftssporing
Loggfør og kategoriser forretningsutgifter sammen med fakturaer for å opprettholde et komplett økonomisk bilde på ett sted.
Støtte for flere valutaer
Fakturer kunder i deres lokale valuta med konfigurerbare vekslingskurser og valg av valuta per faktura.
Skattehåndtering
Definer flere skattesatser og bruk dem per vare eller per faktura for å håndtere MVA, GST og andre skattestrukturer.
Hvorfor kjøre InvoiceShelf på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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