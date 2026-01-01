Installer Jellyseerr med ett klikk.
Verktøy for håndtering av medieforespørsler som lar brukere oppdage og be om filmer og TV-serier for Jellyfin, Emby og Plex.
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Hva du kan bygge med Jellyseerr
Jellyseerr er et grensesnitt for medieforespørsel og -administrasjon for selvhostede medieservere, designet for å gi brukere en elegant måte å oppdage og be om innhold på uten direkte tilgang til Sonarr eller Radarr. Brukere kan bla gjennom en rik katalog, sende inn forespørsler og motta varsler når innhold blir tilgjengelig — mens administratorer godkjenner forespørsler og administrerer oppfyllelse via et oversiktlig dashbord.
Ved å selvhoste Jellyseerr sammen med medieserveren din, beholder du all forespørselshistorikk, brukerkontoer og integrasjonslegitimasjon på din egen VPS. Brukere kan bla gjennom og be om innhold døgnet rundt fra hvilken som helst enhet, med enkeltpålogging fra deres eksisterende Jellyfin-, Emby- eller Plex-kontoer, noe som gjør opplevelsen sømløs fra det øyeblikket de logger inn.
Viktige funksjoner i Jellyseerr
Jellyfin SSO
Brukere logger inn med sin eksisterende Jellyfin-, Emby- eller Plex-påloggingsinformasjon — ingen separat kontoopprettelse er nødvendig for dine eksisterende medieserver-brukere.
Sonarr og Radarr-integrasjon
Godkjente forespørsler sendes direkte til Sonarr eller Radarr for automatisk nedlasting og bibliotekstillegg uten manuelle administratorhandlinger.
Arbeidsflyt for godkjenning av forespørsler
Administratorer gjennomgår ventende forespørsler fra et sentralt dashbord og godkjenner eller avslår dem med et enkelt klikk før utførelsen begynner.
Finkornede tillatelser
Rollebasert tilgangskontroll med forespørselskvoter og grenser per bruker hindrer at en enkelt bruker overvelder nedlastingskøer.
Flerkanalsvarsler
Varsle brukere via Discord, Telegram, Slack, e-post, Pushover og webhooks når det forespurte innholdet deres er tilgjengelig for visning.
Hvorfor kjøre Jellyseerr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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