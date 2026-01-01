Jellyseerr er et grensesnitt for medieforespørsel og -administrasjon for selvhostede medieservere, designet for å gi brukere en elegant måte å oppdage og be om innhold på uten direkte tilgang til Sonarr eller Radarr. Brukere kan bla gjennom en rik katalog, sende inn forespørsler og motta varsler når innhold blir tilgjengelig — mens administratorer godkjenner forespørsler og administrerer oppfyllelse via et oversiktlig dashbord.

Ved å selvhoste Jellyseerr sammen med medieserveren din, beholder du all forespørselshistorikk, brukerkontoer og integrasjonslegitimasjon på din egen VPS. Brukere kan bla gjennom og be om innhold døgnet rundt fra hvilken som helst enhet, med enkeltpålogging fra deres eksisterende Jellyfin-, Emby- eller Plex-kontoer, noe som gjør opplevelsen sømløs fra det øyeblikket de logger inn.