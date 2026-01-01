Aptabase er en åpen kildekode, personvernfokusert analyseplattform bygget for utviklere av mobil-, desktop- og webapplikasjoner. I motsetning til nettstedsanalyseverktøy som sporer sidevisninger, fokuserer Aptabase på SDK-basert hendelsessporing – utviklere instrumenterer appene sine med lette SDK-er for Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri og mer for å fange opp navngitte hendelser med valgfrie egenskaper. Resultatet er et oversiktlig dashbord som viser hva brukere faktisk gjør inne i applikasjonen din, uten informasjonskapsler, fingeravtrykk eller sporing på tvers av nettsteder.

Selv-hosting av Aptabase på en VPS holder alle analysedata på din egen infrastruktur, noe som gjør GDPR-overholdelse enkel og eliminerer hendelsesbasert prising som skyanalyseleverandører tar når bruken vokser.