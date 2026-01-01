Installer Aptabase med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode, personvernfokusert analyseplattform for mobil-, skrivebords- og nettapper med lettvekts SDK-integrasjon.
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Hva du kan bygge med Aptabase
Aptabase er en åpen kildekode, personvernfokusert analyseplattform bygget for utviklere av mobil-, desktop- og webapplikasjoner. I motsetning til nettstedsanalyseverktøy som sporer sidevisninger, fokuserer Aptabase på SDK-basert hendelsessporing – utviklere instrumenterer appene sine med lette SDK-er for Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri og mer for å fange opp navngitte hendelser med valgfrie egenskaper. Resultatet er et oversiktlig dashbord som viser hva brukere faktisk gjør inne i applikasjonen din, uten informasjonskapsler, fingeravtrykk eller sporing på tvers av nettsteder.
Selv-hosting av Aptabase på en VPS holder alle analysedata på din egen infrastruktur, noe som gjør GDPR-overholdelse enkel og eliminerer hendelsesbasert prising som skyanalyseleverandører tar når bruken vokser.
Viktige funksjoner i Aptabase
SDK hendelsessporing
Instrumenter appen din med ett enkelt SDK-kall for å spore navngitte hendelser og egenskaper på tvers av alle plattformer uten komplisert oppsett.
Innebygd personvern
Ingen informasjonskapsler, ingen fingeravtrykk og ingen sporing på tvers av nettsteder — fullt ut i samsvar med GDPR og personvernregler som standard.
Multiplattform SDK-er
Offisielle SDK-er for Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri og mer dekker alle store apputviklingsplattformer.
Sanntidsdashbord
Se hendelser og brukeraktivitet mens de skjer med et rent, minimalistisk dashbord som viser det som betyr noe, uten støy.
Fullt eierskap til data
Alle analysedata forblir på din VPS — ingen leverandørlåsing, ingen pris per hendelse og ingen tredjepartsplattform som mottar brukerdataene dine.
Hvorfor kjøre Aptabase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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