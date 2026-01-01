Installer RomM med ett-klikks installasjon.
Selvhostet ROM-behandler som organiserer retrogamesamlinger med metadata, omslagsbilder og nettleserbasert spilling.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med RomM
RomM er en omfattende selvhostet ROM-administrasjonsplattform som forvandler spredte spillfiler til et organisert, søkbart bibliotek. Den beriker automatisk samlingen din med omslagsbilder, skjermbilder og beskrivelser fra IGDB og MobyGames, som støtter hundrevis av plattformer fra arkadeklassikere til moderne konsoller.
Selvhosting av RomM betyr at spillkolleksjonen din forblir på din egen infrastruktur — ingen bekymringer om vilkår for skytjenester, ingen båndbreddebegrensning og ingen månedlige avgifter. Du kontrollerer hvem som har tilgang, og biblioteket ditt vokser uten grenser når du legger til nye plattformer eller komplette samlingssett.
Viktige funksjoner i RomM
Automatisk metadata
Henter coverbilder, skjermbilder og beskrivelser fra IGDB og MobyGames, noe som eliminerer timer med manuell katalogisering for store samlinger.
Nettleserbasert spilling
Spill spill direkte i nettleseren via EmulatorJS og RuffleRS uten å installere emulatorer på hver enhet.
Multiplattformstøtte
Organiserer samlinger som omfatter NES, SNES, PlayStation, arkadespill og hundrevis av andre plattformer under ett enhetlig grensesnitt.
Brukerrettigheter
Finkornede tilgangskontroller lar deg dele biblioteket ditt med familie eller venner, samtidig som du holder administrative funksjoner begrenset.
Gruppering av flerfilsspill
Oppdager automatisk og grupperer flerskive-titler, regionale varianter og revisjoner slik at hvert spill fremstår som én enkelt oppføring.
Hvorfor kjøre RomM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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