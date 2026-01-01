RomM er en omfattende selvhostet ROM-administrasjonsplattform som forvandler spredte spillfiler til et organisert, søkbart bibliotek. Den beriker automatisk samlingen din med omslagsbilder, skjermbilder og beskrivelser fra IGDB og MobyGames, som støtter hundrevis av plattformer fra arkadeklassikere til moderne konsoller.

Selvhosting av RomM betyr at spillkolleksjonen din forblir på din egen infrastruktur — ingen bekymringer om vilkår for skytjenester, ingen båndbreddebegrensning og ingen månedlige avgifter. Du kontrollerer hvem som har tilgang, og biblioteket ditt vokser uten grenser når du legger til nye plattformer eller komplette samlingssett.