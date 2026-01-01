Opptil 69 % rabatt for StarRocks

Installer StarRocks med ett-klikksinstallasjon.

Høyytelses analytisk database utviklet for spørringer på under et sekund på petabyte-store datamengder.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer StarRocks med ett-klikksinstallasjon.

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kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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kr433,99
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Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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16 TB båndbredde
66% rabatt
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Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med StarRocks

StarRocks er et neste-generasjons analytisk datavarehus som leverer spørringsresponser på under ett sekund gjennom en massivt parallell prosesseringsarkitektur (MPP-arkitektur) og en fullt vektorisert utførelsesmotor. Designet for sanntidsanalyse, flerdimensjonal analyse og svært samtidige arbeidsbelastninger, håndterer det datasett fra gigabyte til petabyte uten å ofre spørringshastighet. Intelligente materialiserte visninger oppdateres automatisk ved datainntak og velges transparent ved spørringstidspunktet, mens en fullt tilpasset kostnadsbasert optimalisator sikrer effektive utførelsesplaner på tvers av komplekse sammenføyninger og aggregeringer.

Kabelkompatibel med MySQL-protokollen, kobler StarRocks seg direkte til BI-verktøy som Apache Superset, Grafana og Tableau uten ekstra drivere. Den støtter direkte spørring av eksterne datainnsjøer inkludert Apache Hive, Iceberg, Delta Lake og Hudi, og integreres med Kafka, Flink og Spark for strømmende inntak — alt fra en enkelt selvhostet instans du fullt ut kontrollerer.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i StarRocks

Lynraske spørringer

Vektorisert utførelsesmotor og intelligent kostnadsbasert optimalisator leverer analyser på under ett sekund på massive datasett uten forhåndsaggregering eller datakubing.

Sanntidsinntak

Primærnøkkelmodellen støtter upserts med høy gjennomstrømning og punktbaserte oppslag, noe som muliggjør samtidig datainntak og spørringsutførelse i stor skala.

Data Lake-spørringer

Kjør spørringer mot Apache Hive-, Iceberg-, Delta Lake- og Hudi-tabeller direkte ved hjelp av eksterne kataloger — ingen datamigrering eller ETL-pipelines er nødvendig.

MySQL-kompatibel

Koble til enhver MySQL-klient, BI-verktøy eller datastrøm direkte til StarRocks ved å bruke standard MySQL-protokollen uten ekstra drivere.

Materialiserte visninger

Intelligente materialiserte visninger oppdateres automatisk ved dataendringer og gjenbrukes transparent ved spørringstidspunktet for å akselerere dashbord og rapporter.

Hvorfor kjøre StarRocks på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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