Installer StarRocks med ett-klikksinstallasjon.
Høyytelses analytisk database utviklet for spørringer på under et sekund på petabyte-store datamengder.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med StarRocks
StarRocks er et neste-generasjons analytisk datavarehus som leverer spørringsresponser på under ett sekund gjennom en massivt parallell prosesseringsarkitektur (MPP-arkitektur) og en fullt vektorisert utførelsesmotor. Designet for sanntidsanalyse, flerdimensjonal analyse og svært samtidige arbeidsbelastninger, håndterer det datasett fra gigabyte til petabyte uten å ofre spørringshastighet. Intelligente materialiserte visninger oppdateres automatisk ved datainntak og velges transparent ved spørringstidspunktet, mens en fullt tilpasset kostnadsbasert optimalisator sikrer effektive utførelsesplaner på tvers av komplekse sammenføyninger og aggregeringer.
Kabelkompatibel med MySQL-protokollen, kobler StarRocks seg direkte til BI-verktøy som Apache Superset, Grafana og Tableau uten ekstra drivere. Den støtter direkte spørring av eksterne datainnsjøer inkludert Apache Hive, Iceberg, Delta Lake og Hudi, og integreres med Kafka, Flink og Spark for strømmende inntak — alt fra en enkelt selvhostet instans du fullt ut kontrollerer.
Viktige funksjoner i StarRocks
Lynraske spørringer
Vektorisert utførelsesmotor og intelligent kostnadsbasert optimalisator leverer analyser på under ett sekund på massive datasett uten forhåndsaggregering eller datakubing.
Sanntidsinntak
Primærnøkkelmodellen støtter upserts med høy gjennomstrømning og punktbaserte oppslag, noe som muliggjør samtidig datainntak og spørringsutførelse i stor skala.
Data Lake-spørringer
Kjør spørringer mot Apache Hive-, Iceberg-, Delta Lake- og Hudi-tabeller direkte ved hjelp av eksterne kataloger — ingen datamigrering eller ETL-pipelines er nødvendig.
MySQL-kompatibel
Koble til enhver MySQL-klient, BI-verktøy eller datastrøm direkte til StarRocks ved å bruke standard MySQL-protokollen uten ekstra drivere.
Materialiserte visninger
Intelligente materialiserte visninger oppdateres automatisk ved dataendringer og gjenbrukes transparent ved spørringstidspunktet for å akselerere dashbord og rapporter.
Hvorfor kjøre StarRocks på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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