Ubooquity er en gratis, kryssplattform hjemmeserver for e-bøker, tegneserier, magasiner og PDF-er. Den skanner bibliotekmappene dine, genererer søkbare miniatyrbilder og metadata, og serverer alt gjennom en ren nettleser som håndterer EPUB, CBZ, CBR, PDF og mer – pluss en OPDS-feed for mobile leseapper som foretrekker sitt eget brukergrensesnitt.

Selvhosting av Ubooquity på en VPS holder lesebiblioteket ditt privat og alltid tilgjengelig, med støtte for flere brukere, rollebasert tilgangskontroll og en innebygd nettleserbasert tegneserieleser optimalisert for sidevending i fullskjerm på stasjonære datamaskiner, nettbrett og telefoner.