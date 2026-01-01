Installer Ubooquity med ett-klikks installasjon.
Selvhostet hjemmeserver for e-bøker og tegneserier med en ren nettleser og OPDS-feed for mobilapper.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Ubooquity
Ubooquity er en gratis, kryssplattform hjemmeserver for e-bøker, tegneserier, magasiner og PDF-er. Den skanner bibliotekmappene dine, genererer søkbare miniatyrbilder og metadata, og serverer alt gjennom en ren nettleser som håndterer EPUB, CBZ, CBR, PDF og mer – pluss en OPDS-feed for mobile leseapper som foretrekker sitt eget brukergrensesnitt.
Selvhosting av Ubooquity på en VPS holder lesebiblioteket ditt privat og alltid tilgjengelig, med støtte for flere brukere, rollebasert tilgangskontroll og en innebygd nettleserbasert tegneserieleser optimalisert for sidevending i fullskjerm på stasjonære datamaskiner, nettbrett og telefoner.
Viktige funksjoner i Ubooquity
E-bøker, tegneserier og PDF-er
Et enkelt bibliotek som kombinerer e-bøker (EPUB), tegneserier (CBZ, CBR) og PDF-dokumenter, hver med format-tilpassede lesere og visningsprogrammer.
Nettleserbasert tegneserieleser
Fullskjerm tegneserieleser med sidevending, dobbeltsidemodus, zoom og bokmerker — bygget spesifikt for tegneserier og manga.
OPDS-feed for mobilapper
Standardkompatibelt OPDS-endepunkt integreres med leseapper for iOS og Android, som Chunky, Marvin, Aldiko og andre.
Tilgangskontroll for flere brukere
Brukerbaserte kontoer med rollebaserte tillatelser lar husholdninger dele et bibliotek, samtidig som leselister, fremdrift og tilgang holdes avgrenset per medlem.
Automatisk bibliotekskanning
Bakgrunnsskanneren fanger opp nye filer når du legger dem til biblioteksvolumet, og oppdaterer metadata og miniatyrbilder uten manuell inngripen.
Hvorfor kjøre Ubooquity på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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