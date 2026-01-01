NSQ er en sanntids distribuert meldingsplattform opprinnelig bygget hos Bitly for å håndtere milliarder av meldinger per dag. I motsetning til tradisjonelle meglere, kjører NSQ som et desentralisert klyngesystem av små demoner — det er ingen enkelt meglerflaskehals, ingen master-node, og ingen delt tilstand — slik at produsenter og forbrukere kan skalere horisontalt uten rekonfigurering.

Selvhosting av NSQ på din egen VPS holder hendelsesstrømmer med høyt volum, telemetri og asynkrone jobb-pipelines innenfor infrastrukturen din uten meldingsbaserte avgifter og ingen struping fra administrerte tjenester. Den medfølgende web-admin gir sanntidsinnsikt i emner, kanaler og meldingshastigheter, mens lookupd-oppdagelsestjenesten eliminerer behovet for hardkodede megleradresser på tvers av flåten din.