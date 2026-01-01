Installer NSQ med ett-klikks installasjon.
Sanntids distribuert meldingsplattform designet for feiltoleranse og høykapasitetsstrømming i stor skala.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med NSQ
NSQ er en sanntids distribuert meldingsplattform opprinnelig bygget hos Bitly for å håndtere milliarder av meldinger per dag. I motsetning til tradisjonelle meglere, kjører NSQ som et desentralisert klyngesystem av små demoner — det er ingen enkelt meglerflaskehals, ingen master-node, og ingen delt tilstand — slik at produsenter og forbrukere kan skalere horisontalt uten rekonfigurering.
Selvhosting av NSQ på din egen VPS holder hendelsesstrømmer med høyt volum, telemetri og asynkrone jobb-pipelines innenfor infrastrukturen din uten meldingsbaserte avgifter og ingen struping fra administrerte tjenester. Den medfølgende web-admin gir sanntidsinnsikt i emner, kanaler og meldingshastigheter, mens lookupd-oppdagelsestjenesten eliminerer behovet for hardkodede megleradresser på tvers av flåten din.
Viktige funksjoner i NSQ
Desentralisert topologi
Kjør nsqd-demoner samlokalisert med produsenter og bruk nsqlookupd for oppdagelse — ingen enkelt feilpunkt og ingen sentral megler som flaskehalser gjennomstrømningen.
Levering minst én gang
Vedvarende meldingskøer med diskoverflyt garanterer at meldinger overlever forbrukerbrudd og trafikktopper uten å miste hendelser.
Kanalforgrening
Emner kringkastes til flere uavhengige kanaler, slik at forskjellige forbrukergrupper kan behandle den samme hendelsesstrømmen parallelt uten koordinering.
Sanntids administrasjonsgrensesnitt
Nettleserbasert nsqadmin-dashbord viser meldingshastigheter i sanntid, dybde per kanal og statistikk per node, slik at du kan feilsøke strømmer uten CLI-verktøy.
HTTP- og TCP-klienter
Native klientbiblioteker i Go, Python, Java, Node.js og mer, pluss et enkelt HTTP API for publisering — integrer fra ethvert språk uten en tilpasset protokoll.
Hvorfor kjøre NSQ på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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