bolt.diy er en åpen kildekode-fork av bolt.new som bringer full-stack AI-assistert utvikling til din egen infrastruktur. Den kombinerer en nettleserbasert editor med en integrert kjøretid, slik at du kan beskrive hva du vil bygge i vanlig språk og la en LLM generere, utføre og iterere på komplette applikasjoner — frontend, backend og konfigurasjon inkludert.

I motsetning til skybaserte AI-kodingsverktøy, betyr selv-hosting av bolt.diy at koden din, prompter og API-nøkler forblir på din VPS. Du kobler til LLM-leverandørene du allerede bruker — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-modeller og mer — slik at du aldri er låst til en enkelt leverandør eller abonnementstype.