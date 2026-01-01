Installer bolt.diy med ett klikk.
AI-kodeassistent med åpen kildekode som lar deg spørre, kjøre og distribuere full-stack apper fra nettleseren din.
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Hva du kan bygge med bolt.diy
bolt.diy er en åpen kildekode-fork av bolt.new som bringer full-stack AI-assistert utvikling til din egen infrastruktur. Den kombinerer en nettleserbasert editor med en integrert kjøretid, slik at du kan beskrive hva du vil bygge i vanlig språk og la en LLM generere, utføre og iterere på komplette applikasjoner — frontend, backend og konfigurasjon inkludert.
I motsetning til skybaserte AI-kodingsverktøy, betyr selv-hosting av bolt.diy at koden din, prompter og API-nøkler forblir på din VPS. Du kobler til LLM-leverandørene du allerede bruker — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-modeller og mer — slik at du aldri er låst til en enkelt leverandør eller abonnementstype.
Viktige funksjoner i bolt.diy
Multi-leverandør LLM-støtte
Koble til OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI og 15+ andre leverandører fra ett enkelt grensesnitt.
Full-stack kodegenerering
Generer komplette applikasjoner med fungerende frontend, backend og konfigurasjonsfiler — ikke bare kodebiter.
Kjøring i nettleseren
Kjør og forhåndsvis generert kode direkte i nettleseren uten å forlate grensesnittet eller sette opp et lokalt utviklingsmiljø.
Ta med dine egne API-nøkler
Bruk dine eksisterende leverandøropplysninger slik at du kun betaler for det du bruker, uten plattformpåslag eller abonnementnivå.
Åpen kildekode og selvhostet
Alle prompter, generert kode og legitimasjon forblir på din VPS — ingen data deles med en tredjeparts SaaS-plattform.
Hvorfor kjøre bolt.diy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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