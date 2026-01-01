GrowthBook er en åpen kildekode-plattform for funksjonsflagg og A/B-testing som gir ingeniør- og produktteam full kontroll over sin infrastruktur for eksperimentering. Den kobler seg direkte til ditt eksisterende datavarehus — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse eller PostgreSQL — slik at eksperimentresultater analyseres der dataene dine allerede befinner seg, uten behov for å sende hendelser gjennom en tredjepartstjeneste.

Selv-hosting av GrowthBook på din VPS fjerner pris per bruker, holder konfigurasjoner for eksperimenter og brukerdata på din egen infrastruktur, og muliggjør ubegrensede teammedlemmer og eksperimenter til en fast infrastrukturkostnad — kritisk for team i regulerte bransjer eller som bygger personvernfølsomme produkter.