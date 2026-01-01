Installer GrowthBook med ett klikk.
Åpen kildekode funksjonsflagging og A/B-testplattform med datalager-integrert eksperimentanalyse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med GrowthBook
GrowthBook er en åpen kildekode-plattform for funksjonsflagg og A/B-testing som gir ingeniør- og produktteam full kontroll over sin infrastruktur for eksperimentering. Den kobler seg direkte til ditt eksisterende datavarehus — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse eller PostgreSQL — slik at eksperimentresultater analyseres der dataene dine allerede befinner seg, uten behov for å sende hendelser gjennom en tredjepartstjeneste.
Selv-hosting av GrowthBook på din VPS fjerner pris per bruker, holder konfigurasjoner for eksperimenter og brukerdata på din egen infrastruktur, og muliggjør ubegrensede teammedlemmer og eksperimenter til en fast infrastrukturkostnad — kritisk for team i regulerte bransjer eller som bygger personvernfølsomme produkter.
Viktige funksjoner i GrowthBook
Avansert A/B-testing
Kjør eksperimenter med Bayesianske og frequentistiske statistiske metoder, CUPED variansreduksjon og sekvensiell testing for å trekke konklusjoner raskere med større nøyaktighet.
Administrasjon av funksjonsflagg
Målrett funksjonsutrullinger basert på brukerattributter, prosentandel eller forhåndskravflagg, noe som muliggjør gradvise lanseringer og umiddelbare tilbakerullinger uten nye utrullinger.
Datavarehus-spesifikk analyse
Eksperimentmålinger beregnes direkte i BigQuery, Snowflake, Redshift eller PostgreSQL, og holder sensitive data i din eksisterende infrastruktur.
Flerspråklige SDK-er
Integrer GrowthBook i enhver stack med offisielle SDK-er for React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android og mer.
Visuell eksperimentredigerer
Lanser no-code A/B-tester på nettsider ved hjelp av det visuelle redigeringsverktøyet, uten å kreve tekniske endringer i applikasjonens kodebase.
Hvorfor kjøre GrowthBook på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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