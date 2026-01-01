Convos er en fullt selvhostet, alltid-på IRC-klient som kjører på serveren din og forblir tilkoblet IRC-nettverk døgnet rundt. I motsetning til tradisjonelle IRC-klienter som kobler fra når du lukker dem, opprettholder Convos vedvarende tilkoblinger slik at du aldri går glipp av en melding – selv når enhetene dine er frakoblet.

Få tilgang til IRC-samtalene dine fra hvilken som helst nettleser uten å installere programvare. Convos lagrer hele chatloggen din, støtter flere brukere og nettverk, og tilbyr et rent, moderne grensesnitt designet for både uformelle chat-brukere og erfarne IRC-fellesskap. Selvhosting gir deg full kontroll over dataene dine og brukertilgangen.