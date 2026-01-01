Installer Convos med ett klikk.
Moderne nettleserbasert IRC-klient som holder deg vedvarende tilkoblet chattenettverk fra hvilken som helst enhet.
Velg en VPS-plan for Convos
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Convos
Convos er en fullt selvhostet, alltid-på IRC-klient som kjører på serveren din og forblir tilkoblet IRC-nettverk døgnet rundt. I motsetning til tradisjonelle IRC-klienter som kobler fra når du lukker dem, opprettholder Convos vedvarende tilkoblinger slik at du aldri går glipp av en melding – selv når enhetene dine er frakoblet.
Få tilgang til IRC-samtalene dine fra hvilken som helst nettleser uten å installere programvare. Convos lagrer hele chatloggen din, støtter flere brukere og nettverk, og tilbyr et rent, moderne grensesnitt designet for både uformelle chat-brukere og erfarne IRC-fellesskap. Selvhosting gir deg full kontroll over dataene dine og brukertilgangen.
Viktige funksjoner i Convos
Alltid-på-tilkoblinger
Convos kjører på din VPS 24/7, og holder seg tilkoblet IRC-nettverk slik at meldinger blir fanget opp og venter på deg når du sjekker inn.
Full chattehistorikk
Alle meldinger lagres på serveren og er tilgjengelige fra hvilken som helst nettleser, noe som gir deg søkbar historikk på tvers av alle kanaler og samtaler.
Støtte for flere nettverk
Koble til flere IRC-nettverk samtidig og administrer alle kanaler og direktemeldinger fra et enkelt, samlet grensesnitt.
Ingen programvareinstallasjon
Få tilgang til IRC-klienten din direkte i nettleseren — ingen skrivebordsapp, programtillegg eller konfigurasjon er nødvendig på noen enhet du bruker.
Klar for flerbrukere
Inviter teammedlemmer eller venner til å dele din Convos-instans, hver med sine egne uavhengige kontoer og nettverkskonfigurasjoner.
Hvorfor kjøre Convos på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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