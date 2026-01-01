Installer bknd med ett-klikks installasjon.
Lettvekt Firebase-alternativ som samler database, autentisering, medier og administrasjonsgrensesnitt i én enkelt selvhostet bakend.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med bknd
bknd er et åpen kildekode-backend-system som samler datamodellering, autentisering, mediehåndtering og arbeidsflyt-primitiver i en enkelt lettvektstjeneste med et integrert admin-grensesnitt. Bygget på webstandarder snarere enn en enkelt kjøretid, kjører det hvor som helst fra Node og Bun til Cloudflare Workers, Vercel og Deno Deploy, med adapterbasert tilgang til SQLite, LibSQL eller Postgres uten å tvinge abstraksjoner på toppen av databasedriveren din.
Selv-hosting av bknd på din egen VPS erstatter leverandørlåste BaaS-plattformer som Firebase eller Supabase med en bærbar backend du fullt ut eier. Det er ingen gebyrer per forespørsel, ingen radbegrensninger og ingen overraskende priser når prosjektet ditt vokser fra prototype til produksjon.
Viktige funksjoner i bknd
Visuell datamodellering
Definer entiteter, felt og relasjoner via administratorgrensesnittet og få umiddelbare REST-endepunkter samt et typet TypeScript SDK for hver samling.
Innebygd autentisering
E-post- og passordpålogging, JWT-tokener, roller og tillatelser leveres ferdig, og erstatter tredjeparts identitetstjenester for de fleste apper.
Integrert mediehåndtering
Last opp, lagre og levere filer lokalt eller via S3-kompatible leverandører som R2, Tigris og Minio uten å måtte legge til en separat lagringsstakk.
Automatisering av arbeidsflyt
Lag flertrinnsflyter som reagerer på dataendringer, planlegger jobber og kaller eksterne API-er direkte fra den samme bakenden som driver appen din.
Rammeverksadaptere
Adaptere for Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda og mer lar deg bygge inn den samme bknd-instansen i et eksisterende front-end-prosjekt.
Hvorfor kjøre bknd på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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