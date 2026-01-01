bknd er et åpen kildekode-backend-system som samler datamodellering, autentisering, mediehåndtering og arbeidsflyt-primitiver i en enkelt lettvektstjeneste med et integrert admin-grensesnitt. Bygget på webstandarder snarere enn en enkelt kjøretid, kjører det hvor som helst fra Node og Bun til Cloudflare Workers, Vercel og Deno Deploy, med adapterbasert tilgang til SQLite, LibSQL eller Postgres uten å tvinge abstraksjoner på toppen av databasedriveren din.

Selv-hosting av bknd på din egen VPS erstatter leverandørlåste BaaS-plattformer som Firebase eller Supabase med en bærbar backend du fullt ut eier. Det er ingen gebyrer per forespørsel, ingen radbegrensninger og ingen overraskende priser når prosjektet ditt vokser fra prototype til produksjon.