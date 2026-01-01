Installer Kodi med ett klikk.
Hodeløs Kodi medieserver for sentralisering og deling av mediedatabasen din på tvers av flere Kodi-instanser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kodi
Denne hodeløse Kodi-distribusjonen kjører en vedvarende medieserver uten skjerm, noe som gjør det mulig for flere Kodi-klienter i nettverket ditt å dele en enkelt sentralisert MariaDB-basert database. I stedet for at hver Kodi-instans vedlikeholder sitt eget separate bibliotek, kobler alle klienter seg til den delte databasen for enhetlig visningshistorikk, vurderinger og metadata. Et innebygd webgrensesnitt lar deg administrere mediekilder, utløse bibliotekskanninger og installere tillegg fra hvilken som helst nettleser.
Selv-hosting på en VPS gjør ditt delte Kodi-bibliotek alltid tilgjengelig for hver klient i nettverket ditt, uavhengig av om noen annen maskin kjører. Koble dine andre Kodi-installasjoner til distribusjonens database- og webgrensesnittporter for å begynne å dele biblioteket ditt.
Viktige funksjoner i Kodi
Sentralisert mediebibliotek
Drift en delt MariaDB-basert mediedatabase som alle dine Kodi-klienter kobler seg til, og dermed eliminerer dupliserte biblioteker og holder visningshistorikken synkronisert.
Nettleserbasert administrasjon
Konfigurer mediekilder, skann etter nytt innhold og administrer tillegg via Kodi-nettgrensesnittet uten å trenge en fysisk skjerm.
Samlet visningshistorikk
Alle tilkoblede Kodi-klienter deler samme visningsfremdrift, vurderinger og metadata, slik at du kan fortsette innhold fra hvilken som helst enhet.
Bibliotekserver som alltid er på
Å kjøre på en VPS holder bibliotekserveren din tilgjengelig døgnet rundt, selv når personlige datamaskiner eller mediespillere er slått av.
Administrasjon av tillegg
Installer og administrer Kodi-tillegg eksternt via webgrensesnittet, og utvid funksjonaliteten uten direkte tilgang til beholderen.
Hvorfor kjøre Kodi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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