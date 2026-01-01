Denne hodeløse Kodi-distribusjonen kjører en vedvarende medieserver uten skjerm, noe som gjør det mulig for flere Kodi-klienter i nettverket ditt å dele en enkelt sentralisert MariaDB-basert database. I stedet for at hver Kodi-instans vedlikeholder sitt eget separate bibliotek, kobler alle klienter seg til den delte databasen for enhetlig visningshistorikk, vurderinger og metadata. Et innebygd webgrensesnitt lar deg administrere mediekilder, utløse bibliotekskanninger og installere tillegg fra hvilken som helst nettleser.

Selv-hosting på en VPS gjør ditt delte Kodi-bibliotek alltid tilgjengelig for hver klient i nettverket ditt, uavhengig av om noen annen maskin kjører. Koble dine andre Kodi-installasjoner til distribusjonens database- og webgrensesnittporter for å begynne å dele biblioteket ditt.