Ombi er det standard selvhostede forespørselssystemet for husholdninger som kjører Plex, Emby eller Jellyfin. Brukere logger på med sin eksisterende medieserver-konto og ber om filmer, TV-serier, musikkalbum og 4K-innhold via et polert, mobilvennlig webgrensesnitt. Hver forespørsel går inn i en konfigurerbar godkjenningskø, og videresender deretter automatisk godkjente elementer til Sonarr, Radarr, Lidarr eller CouchPotato for oppfyllelse.

Selvhosting av Ombi på en VPS gir brukerne dine en ren «spør først»-trakt inn i mediebiblioteket ditt og gir deg ett sted å godkjenne, nekte eller massebehandle innkommende forespørsler – uten å eksponere Arr-administrasjonspanelene dine for husholdningen.