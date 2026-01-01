Installer Ombi med ett-klikks installasjon.
Selvhostet forespørselssystem for Plex, Emby og Jellyfin — brukere ber om filmer og serier, du godkjenner og oppfyller automatisk.
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Hva du kan bygge med Ombi
Ombi er det standard selvhostede forespørselssystemet for husholdninger som kjører Plex, Emby eller Jellyfin. Brukere logger på med sin eksisterende medieserver-konto og ber om filmer, TV-serier, musikkalbum og 4K-innhold via et polert, mobilvennlig webgrensesnitt. Hver forespørsel går inn i en konfigurerbar godkjenningskø, og videresender deretter automatisk godkjente elementer til Sonarr, Radarr, Lidarr eller CouchPotato for oppfyllelse.
Selvhosting av Ombi på en VPS gir brukerne dine en ren «spør først»-trakt inn i mediebiblioteket ditt og gir deg ett sted å godkjenne, nekte eller massebehandle innkommende forespørsler – uten å eksponere Arr-administrasjonspanelene dine for husholdningen.
Viktige funksjoner i Ombi
Plex, Emby og Jellyfin pålogging
Brukere logger på med sine eksisterende påloggingsdetaljer for medieserver, slik at det ikke er noen separat konto å administrere og tillatelser forblir synkronisert.
Film, TV, musikk og 4K-forespørsler
Kategorikvoter, brukergrenser og godkjenningsregler lar deg tilpasse hva hver seer kan be om uten manuelt tilsyn.
Automatisk utførelse via Arr
Godkjente forespørsler flyter direkte til Sonarr, Radarr og Lidarr via deres REST API-er, slik at innhold lastes ned, behandles og havner i biblioteket automatisk.
Be om varsler
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-post og push-varsler fra mobilapper holder administratorer og brukere synkroniserte etter hvert som forespørslene utvikler seg.
Mobilvennlig UI og apper
Polert responsivt nett-grensesnitt pluss iOS- og Android-følgeapper lar husstandsmedlemmer be om og spore innhold fra hvilken som helst enhet.
Hvorfor kjøre Ombi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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