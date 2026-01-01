RSSHub er verdens største åpen kildekode RSS-nettverk, som støtter over 5 000 ruter for plattformer som sluttet å tilby native RSS-feeder — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub og mange flere. Med over 41 000 GitHub-stjerner og bidrag fra over 1 300 utviklere, har det blitt den foretrukne løsningen for å holde det åpne nettet mulig å abonnere på.

Selv-hosting av RSSHub betyr at dine vaner for innholdsforbruk forblir private — alle feed-forespørsler stammer fra din egen server i stedet for offentlige instanser som kan logge spørringer. Redis-mellomlagring holder ofte tilgjengelige feeder raske og reduserer belastningen på kildenettsteder.