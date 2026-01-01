Installer RSSHub med ett klikk.
En RSS-feedgenerator med åpen kildekode som gjør at man kan abonnere på enhver nettside, fra sosiale medier til GitHub og utover.
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Hva du kan bygge med RSSHub
RSSHub er verdens største åpen kildekode RSS-nettverk, som støtter over 5 000 ruter for plattformer som sluttet å tilby native RSS-feeder — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub og mange flere. Med over 41 000 GitHub-stjerner og bidrag fra over 1 300 utviklere, har det blitt den foretrukne løsningen for å holde det åpne nettet mulig å abonnere på.
Selv-hosting av RSSHub betyr at dine vaner for innholdsforbruk forblir private — alle feed-forespørsler stammer fra din egen server i stedet for offentlige instanser som kan logge spørringer. Redis-mellomlagring holder ofte tilgjengelige feeder raske og reduserer belastningen på kildenettsteder.
Viktige funksjoner i RSSHub
5 000+ Innholdsruter
Dekker hundrevis av plattformer inkludert sosiale medier, nyhetssider, GitHub, e-handel og spesialiserte publikasjoner — hvis den har en side, kan RSSHub gjøre den om til en feed.
Sosiale mediestrømmer
Generer RSS-feeder fra Instagram, Twitter, TikTok og YouTube uten å opprette kontoer eller gi tredjepartsapper tilgang til legitimasjonen din.
Redis-caching
Innebygd Redis-integrasjon leverer raske feed-svar for ofte brukte ruter, samtidig som det reduserer gjentatte forespørsler til kildenettsteder.
Personvernfokusert nettlesing
Følg enhver innholdskilde gjennom din feedleser uten å dele lesevaner med kommersielle plattformer eller aggregeringstjenester.
Integrasjon av automatisering
Koble RSSHub-feeder til n8n, Zapier eller Home Assistant for å utløse arbeidsflyter når nytt innhold publiseres på en hvilken som helst støttet plattform.
Hvorfor kjøre RSSHub på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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