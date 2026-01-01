Installer Downtify med ett klikk.
Musikk-nedlaster som henter lyd fra YouTube ved hjelp av Spotify-lenker, og automatisk tagger filer med metadata, albumkunst og tekster.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Downtify
Downtify er en selvhostet musikk-nedlastingsapplikasjon som bygger bro mellom Spotifys rike metadata og YouTubes lydbibliotek. Lim inn en hvilken som helst Spotify-lenke – en enkeltlåt, et album eller en hel spilleliste – og Downtify henter lyden og beriker den resulterende filen med albumkunst, artistinformasjon, spornummer, tekster og sjangerkoder automatisk.
Webgrensesnittet er bevisst minimalistisk: send inn en URL, motta en fullt tagget lydfil. Nedlastede filer lagres i et vedvarende volum, noe som gjør det enkelt å integrere samlingen med en hvilken som helst mediesamlingsbehandler. Skrivebordsvarsler varsler deg når store nedlastinger er ferdige. Selvhosting gir deg full kontroll over musikkbiblioteket ditt uten å være avhengig av strømmetilgjengelighet eller per-strøm-avgifter.
Viktige funksjoner i Downtify
Nedlastinger av Spotify-lenker
Godtar Spotify-URL-er for individuelle spor, album og spillelister, og henter deretter den matchende lyden fra YouTube automatisk.
Automatisk tagging av metadata
Bygger inn albumkunst, tekster, artistdetaljer, spornummer og sjangerkoder i hver nedlastede fil for ryddig bibliotekorganisering.
Batch-spillelistestøtte
Laster ned hele album og spillelister i én enkelt operasjon, håndterer køhåndtering og fremdriftssporing i bakgrunnen.
Skrivebordsvarsler
Varsler deg når nedlastinger er fullført, slik at du kan fortsette med annet arbeid mens store partier behandles.
Vedvarende lagring
Lagrer alle nedlastinger til et dedikert volum som overlever omstart av containere og integreres med eksterne mediesamlingsverktøy.
Hvorfor kjøre Downtify på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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