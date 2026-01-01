Downtify er en selvhostet musikk-nedlastingsapplikasjon som bygger bro mellom Spotifys rike metadata og YouTubes lydbibliotek. Lim inn en hvilken som helst Spotify-lenke – en enkeltlåt, et album eller en hel spilleliste – og Downtify henter lyden og beriker den resulterende filen med albumkunst, artistinformasjon, spornummer, tekster og sjangerkoder automatisk.

Webgrensesnittet er bevisst minimalistisk: send inn en URL, motta en fullt tagget lydfil. Nedlastede filer lagres i et vedvarende volum, noe som gjør det enkelt å integrere samlingen med en hvilken som helst mediesamlingsbehandler. Skrivebordsvarsler varsler deg når store nedlastinger er ferdige. Selvhosting gir deg full kontroll over musikkbiblioteket ditt uten å være avhengig av strømmetilgjengelighet eller per-strøm-avgifter.