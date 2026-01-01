TubeSync er et selvhostet PVR-lignende verktøy for YouTube som overvåker kanaler og spillelister og automatisk laster ned nye videoer når de publiseres. Det fungerer som en DVR for nettinnhold, og holder mediebiblioteket ditt oppdatert uten manuell inngripen.

Å selvhoste TubeSync på en VPS betyr at nedlastinger kjører kontinuerlig i bakgrunnen mens enhetene dine er av. Det integreres med Plex- og Jellyfin-medieservere, håndterer metadata og miniatyrbilder automatisk, og støtter nøkkelordsfiltrering og kvalitetsgrenser for å spare lagringsplass.