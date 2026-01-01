Installer TubeSync med ett klikks installasjon.
Synkroniser og last ned YouTube-kanaler og spillelister automatisk til din VPS, som en PVR for nettvideo.
Velg en VPS-plan for TubeSync
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med TubeSync
TubeSync er et selvhostet PVR-lignende verktøy for YouTube som overvåker kanaler og spillelister og automatisk laster ned nye videoer når de publiseres. Det fungerer som en DVR for nettinnhold, og holder mediebiblioteket ditt oppdatert uten manuell inngripen.
Å selvhoste TubeSync på en VPS betyr at nedlastinger kjører kontinuerlig i bakgrunnen mens enhetene dine er av. Det integreres med Plex- og Jellyfin-medieservere, håndterer metadata og miniatyrbilder automatisk, og støtter nøkkelordsfiltrering og kvalitetsgrenser for å spare lagringsplass.
Viktige funksjoner i TubeSync
Automatisk kanalsynkronisering
Overvåk YouTube-kanaler og spillelister og last ned nye videoer automatisk så snart de publiseres.
Plex- og Jellyfin-integrasjon
Nedlastede videoer er organisert med riktige metadata og miniatyrbilder for sømløs import til Plex- eller Jellyfin-biblioteker.
Kvalitetskontroll
Angi maksimale oppløsningsgrenser og formatinnstillinger for å balansere videokvalitet mot tilgjengelig lagringsplass.
Nøkkelordfiltrering
Filtrer hvilke videoer du vil laste ned basert på nøkkelord i tittelen, og ekskluder innhold som ikke samsvarer med dine interesser.
Hvorfor kjøre TubeSync på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.