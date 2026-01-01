EmonCMS er den åpen kildekode-baserte bakenden av OpenEnergyMonitor-prosjektet, bygget spesifikt for tidsserie-energi-, temperatur- og miljødata. I motsetning til generelle dashbord er hver komponent – fra inndatabehandlingsrørledninger til PHPFina- og PHPTimeSeries-lagringsmotorer – innstilt for år med høyoppløselige sensordata på beskjeden maskinvare.

Å drifte EmonCMS selv på en VPS holder husholdnings-, solcelle-, varmepumpe- og IoT-målinger fullstendig under din kontroll, uten grenser per datastrøm eller skyabonnementer. Den medfølgende MQTT-megleren, MariaDB- og Redis-stakken aksepterer data fra emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant og enhver HTTP- eller MQTT-kompatibel sensor.