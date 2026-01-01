Installer EmonCMS med ett klikk.
Åpen kildekode-webapp for logging og visualisering av energi-, temperatur- og miljøsensordata over tid.
Velg en VPS-plan for EmonCMS
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med EmonCMS
EmonCMS er den åpen kildekode-baserte bakenden av OpenEnergyMonitor-prosjektet, bygget spesifikt for tidsserie-energi-, temperatur- og miljødata. I motsetning til generelle dashbord er hver komponent – fra inndatabehandlingsrørledninger til PHPFina- og PHPTimeSeries-lagringsmotorer – innstilt for år med høyoppløselige sensordata på beskjeden maskinvare.
Å drifte EmonCMS selv på en VPS holder husholdnings-, solcelle-, varmepumpe- og IoT-målinger fullstendig under din kontroll, uten grenser per datastrøm eller skyabonnementer. Den medfølgende MQTT-megleren, MariaDB- og Redis-stakken aksepterer data fra emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant og enhver HTTP- eller MQTT-kompatibel sensor.
Viktige funksjoner i EmonCMS
Tidsseriestrømmer
Egendefinerte PHPFina- og PHPTimeSeries-motorer lagrer år med høyoppløselige sensoravlesninger langt mer effektivt enn en generell SQL-database.
MQTT- og HTTP-inndata
Motta data fra emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, eller hvilken som helst enhet som kan publisere MQTT eller kalle et HTTP API.
Inndatabehandling
Koble sammen enhetskonverteringer, effekt-til-energi-akkumulatorer, ratebegrensninger og virtuelle strømmer uten å skrive kode eller eksterne skript.
Dashbord og grafer
Dra-og-slipp-dashbordredigerer med grafer med flere serier, målere og søylediagrammer for sanntids- og historisk sensorvisualisering.
Apper for energiforbruk
Ferdigbygde apper for solcelleanlegg, varmepumper, elektriske kjøretøy og husholdningsforbruk gir innsikt uten manuell konfigurering.
REST API og eksport
Les og skriv hver feed gjennom et dokumentert REST API og eksporter rå CSV-data for offline analyse eller sikkerhetskopiering.
Hvorfor kjøre EmonCMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.