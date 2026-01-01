Installer LinkStack med ett-klikks installasjon.
Selvhostet lenke-i-bio-plattform for å bygge merkevaretilpassede landingssider med ubegrensede lenker og full designkontroll.
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Hva du kan bygge med LinkStack
LinkStack er en åpen kildekode link-i-bio-plattform som lar skapere, bedrifter og organisasjoner sentralisere alle sine viktige lenker på en enkelt tilpassbar landingsside. Bygget på PHP og Laravel, leveres den med ubegrensede lenker, tilpassede temaer, sosiale ikoner, klikkanalyse og støtte for flere brukere ut av esken — funksjoner som kommersielle alternativer som Linktree vanligvis låser bak betalte nivåer.
Selv-hosting av LinkStack på din egen VPS holder besøksanalyse, klikkdata og sidekonfigurasjon helt under din kontroll, uten abonnementsavgifter per side, ingen injisert reklame på gratisnivåer, og ingen risiko for å få din bio-lenke suspendert av en tredjepartsplattform. Koble til et tilpasset domene via Traefik, og siden blir en fullt merkevaretilpasset del av din egen infrastruktur.
Viktige funksjoner i LinkStack
Ubegrenset lenker
Legg til så mange lenker, seksjoner og sider du trenger uten månedlige begrensninger, antallsbegrensninger eller gebyrer per lenke fra en SaaS-leverandør.
Tilpassede temaer
Velg blant innebygde temaer eller gi sider en helt ny stil med tilpasset CSS, bakgrunner, knappformer og animasjoner for å matche merkevaren din.
Innbygde analyser
Spor sidevisninger og klikktall per lenke inne i administrasjonspanelet uten å injisere tredjeparts sporingspiksler i besøkendes nettlesere.
Flerbrukerstøtte
Host sider for hele team eller byråer med separate brukerkontoer, rollebasert tilgang og sentralisert administrasjon på én instans.
Sosiale og egendefinerte ikoner
Legg til ikoner for store sosiale nettverk pluss egendefinerte opplastede ikoner slik at lenker forblir visuelt konsistente og umiddelbart gjenkjennelige.
Oppdateringsverktøy med ett klikk
Installer nye utgivelser direkte fra administrasjonspanelet med den innebygde oppdateringsfunksjonen, og hold instansen din oppdatert uten å bygge om containeren.
Hvorfor kjøre LinkStack på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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