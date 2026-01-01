LMS (Lightweight Music Server) er en åpen kildekode, selvhostet musikkstrømmingsserver skrevet i C++ som eksponerer ditt personlige musikkbibliotek gjennom et raskt web-grensesnitt og et Subsonic-kompatibelt API. Den indekserer en mappe med lydfiler, trekker ut metadata og omslagsbilder, og lar deg strømme fra hvilken som helst nettleser eller en av de dusinvis av mobil- og skrivebordsappene som allerede støtter Subsonic-protokollen.

Selvhosting av LMS på din egen VPS holder musikksamlingen og lyttehistorikken din innenfor din egen infrastruktur i stedet for en strømme-SaaS som utvinner lyttedata. C++-kjøretiden er liten nok til å passe på beskjedne VPS-planer, og Subsonic API betyr at eksisterende favorittklienter som substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music og play:Sub fungerer umiddelbart uten å skrive tilpassede integrasjoner.