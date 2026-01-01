Installer LMS med ett klikk.
Lettvektig selvhostet musikkstrømmingsserver med et Subsonic-kompatibelt API for enhver musikkklient.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LMS
LMS (Lightweight Music Server) er en åpen kildekode, selvhostet musikkstrømmingsserver skrevet i C++ som eksponerer ditt personlige musikkbibliotek gjennom et raskt web-grensesnitt og et Subsonic-kompatibelt API. Den indekserer en mappe med lydfiler, trekker ut metadata og omslagsbilder, og lar deg strømme fra hvilken som helst nettleser eller en av de dusinvis av mobil- og skrivebordsappene som allerede støtter Subsonic-protokollen.
Selvhosting av LMS på din egen VPS holder musikksamlingen og lyttehistorikken din innenfor din egen infrastruktur i stedet for en strømme-SaaS som utvinner lyttedata. C++-kjøretiden er liten nok til å passe på beskjedne VPS-planer, og Subsonic API betyr at eksisterende favorittklienter som substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music og play:Sub fungerer umiddelbart uten å skrive tilpassede integrasjoner.
Viktige funksjoner i LMS
Subsonic-kompatibel API
Fungerer med det brede økosystemet av Subsonic-klienter på iOS, Android, macOS, Windows og Linux uten noen tilpasset adapter.
Smarte anbefalinger
Bygger klynger av lignende artister og spor fra tagger og lyttehistorikk for å drive automatisk avspilling, radiomodus og oppdagelse.
Last.fm-scrobbling
Scrobbler avspillinger til Last.fm eller selvhostede alternativer som Maloja, og opprettholder en samlet lyttehistorikk på tvers av enheter.
Flerbrukerkontoer
Hver bruker får sine egne spillelister, vurderinger, lyttehistorikk og stjernemerkede spor mens de deler det samme underliggende biblioteket.
Skrivebeskyttet bibliotekmontering
Musikkmappen er montert skrivebeskyttet slik at serveren ikke ved et uhell kan endre lydfilene dine under skanninger eller transkoding.
Lett C++-kjerne
Kompilert C++-demon pluss SQLite tar liten plass på disk og i minne, og etterlater plass til resten av dine selvhostede tjenester.
Hvorfor kjøre LMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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