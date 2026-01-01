Waline er et åpen kildekode, selvhostet kommentarsystem designet for statiske nettsteder, blogger og dokumentasjonssider. Det tilbyr en fullverdig kommentaropplevelse inkludert nestede svar, emojireaksjoner, besøkstall og artikkelvisningsstatistikk, alt uten å være avhengig av tredjepartstjenester som sporer brukerne dine.

Selvhosting av Waline på din egen VPS gir deg full kontroll over kommentardata, modereringsarbeidsflyter og varslingsinnstillinger. Denne distribusjonen bruker SQLite for lokal lagring uten konfigurasjon, så det er ingen separat database å administrere. Waline integreres med enhver frontend via en JavaScript-widget og støtter Markdown-formatering i kommentarer rett ut av esken.