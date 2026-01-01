Installer Waline med ett klikk.
Lettvektig kommentarsystem med åpen kildekode, spam-beskyttelse, moderering og støtte for rike varsler.
Velg en VPS-plan for Waline
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Waline
Waline er et åpen kildekode, selvhostet kommentarsystem designet for statiske nettsteder, blogger og dokumentasjonssider. Det tilbyr en fullverdig kommentaropplevelse inkludert nestede svar, emojireaksjoner, besøkstall og artikkelvisningsstatistikk, alt uten å være avhengig av tredjepartstjenester som sporer brukerne dine.
Selvhosting av Waline på din egen VPS gir deg full kontroll over kommentardata, modereringsarbeidsflyter og varslingsinnstillinger. Denne distribusjonen bruker SQLite for lokal lagring uten konfigurasjon, så det er ingen separat database å administrere. Waline integreres med enhver frontend via en JavaScript-widget og støtter Markdown-formatering i kommentarer rett ut av esken.
Viktige funksjoner i Waline
Spambeskyttelse
Innebygd Akismet-integrasjon og IP-basert hastighetsbegrensning holder spamkommentarer unna uten å kreve manuell gjennomgang av hver innsending.
E-postvarsler
Automatiske e-postvarsler varsler kommentatorer om svar og nettstedseiere om nye innsendinger, og holder samtaler aktive uten manuell overvåking.
Besøksstatistikk
Spor antall sidevisninger og statistikk for unike besøkende per artikkel direkte fra Waline-widgeten, uten behov for ekstra analysetjenester.
Modereringdashbord
Et nettbasert administrasjonspanel lar deg godkjenne, redigere og slette kommentarer og administrere kommentatorkontoer fra ett enkelt grensesnitt.
Markdown-støtte
Kommentatorer kan formatere svar ved å bruke Markdown-syntaks og sette inn emojireaksjoner, noe som gjør diskusjoner rikere og lettere å lese.
Hvorfor kjøre Waline på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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