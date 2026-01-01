Remark42 er en lett, åpen kildekode-kommentarmotor for blogger og nettsteder, designet som et personvernvennlig alternativ til Disqus, Facebook Comments og andre kommersielle kommentarsystemer. Skrevet i Go for lavt minneforbruk og høy samtidighet, integreres det via et enkelt JavaScript-kodebit på ethvert nettsted — statisk HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, eller et hvilket som helst annet rammeverk — for å legge til trådede diskusjoner uten å spore besøkende eller vise annonser.

Selv-hosting av Remark42 på din VPS holder hver leserkommentar, stemme og konto innenfor din infrastruktur i stedet for å bli utvunnet av en tredjeparts SaaS for annonseringsdata. Den kompakte stakken kjører i en enkelt container med innebygd BoltDB-lagring — ingen separat database eller hurtigbuffer er nødvendig.