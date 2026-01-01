Installer Remark42 med ett klikk.
Personvernfokusert kommentarmotor med åpen kildekode for blogger og nettsteder — et lett, selvhostet alternativ til Disqus.
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Hva du kan bygge med Remark42
Remark42 er en lett, åpen kildekode-kommentarmotor for blogger og nettsteder, designet som et personvernvennlig alternativ til Disqus, Facebook Comments og andre kommersielle kommentarsystemer. Skrevet i Go for lavt minneforbruk og høy samtidighet, integreres det via et enkelt JavaScript-kodebit på ethvert nettsted — statisk HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, eller et hvilket som helst annet rammeverk — for å legge til trådede diskusjoner uten å spore besøkende eller vise annonser.
Selv-hosting av Remark42 på din VPS holder hver leserkommentar, stemme og konto innenfor din infrastruktur i stedet for å bli utvunnet av en tredjeparts SaaS for annonseringsdata. Den kompakte stakken kjører i en enkelt container med innebygd BoltDB-lagring — ingen separat database eller hurtigbuffer er nødvendig.
Viktige funksjoner i Remark42
Enkel innbygging
Legg inn et enkelt JavaScript-kodebit på et hvilket som helst nettsted for å legge til trådede kommentarer — fungerer med statiske nettsteder, blogger og ethvert rammeverk som tillater tilpasset HTML.
Flerleverandør OAuth
Besøkende logger på med Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon eller via anonym eller e-postlenke-autentisering.
Personvern først
Ingen sporingspiksler, ingen tredjeparts informasjonskapsler, ingen atferdsprofilering — Remark42 lagrer kun det som er nødvendig for å vise kommentarer og varsler.
Markdown og tråding
Full Markdown-støtte inkludert kodeblokker, nestede svar, stemmegivning og redigering/sletting med konfigurerbare tidsvinduer.
Modereringsverktøy
Innebygde administratorverktøy for massemoderering, IP-blokkering, filtrering av banning, kommentarsøk og e-post-/Telegram-varsler ved nye kommentarer.
Sikkerhetskopi og eksport
Kompakt BoltDB-lagring med automatiske daglige sikkerhetskopier, importfunksjon for Disqus- og WordPress-kommentarer og JSON-eksport for migrering.
Hvorfor kjøre Remark42 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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